Así fue el rescate de una mujer que saltó con su hija de brazos al río Bogotá

El pasado 27 de octubre una mujer intentó acabar con su vida y la de su hija tras lanzarse a aguas del río Bogotá con su hija de 10 meses. Uniformados de la localidad de Suba se percataron a tiempo de la situación y lograron rescatarlas. Ambas permanecen fuera de peligro. Foto: Mebog

Una rápida reacción de varos uniformados de la Policía de Bogotá evitó lo que pudo ser una tragedia en el sector de Puente Lata, en la localidad de Suba, luego de que una mujer decidiera lanzarse a las aguas del río Bogotá junto a su pequeña hija de 10 meses.

De acuerdo con los uniformados que atendieron la situación, la emergencia ocurrió hacia las 2:10 de la tarde, cuando la central de radio alertó a una patrulla sobre una emergencia en la carrera 154 con calle 130, en el noroccidente de la ciudad.

Al llegar, los policías se encontraron con una escena que los dejó pasmados: hallaron a la orilla del río a una mujer en evidente crisis emocional, sosteniendo a una bebé de brazos. Pese a los intentos de los uniformados por calmar la situación y entablar un diálogo, la mujer terminó lanzando a la menor al agua para luego saltar ella.

Ante el inminente peligro, los agentes no lo dudaron y se lanzaron al río para rescatar a madre e hija. Por fortuna lograron llegar hasta donde estaban y evitaron que la corriente las arrastrara. Una vez en tierra solicitaron apoyo médico urgente.

Tanto la madre como la niña recibieron atención de urgencias y encuentran fuera de peligro. Ante la situación, las autoridades activaron las rutas de atención psicosocial y protección infantil para ofrecer acompañamiento a la familia.

El caso, además de resaltar la acción de los uniformados, pone de relieve la urgencia de fortalecer la atención en salud mental y la detección temprana de crisis emocionales en la ciudad, un desafío creciente en contextos de estrés, violencia y precariedad social.

