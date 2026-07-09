Así fue el volcamiento de tractocamión que cerró la vía Bogotá-La Calera: rutas alternas

El accidente genera importantes afectaciones en uno de los principales corredores de ingreso al oriente de Bogotá. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La movilidad entre Bogotá y el municipio de La Calera se vio gravemente afectada este jueves luego del volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones en el kilómetro 4 de la vía, un accidente que obligó al cierre total del corredor mientras las autoridades adelantan las labores para retirar el vehículo y restablecer el tránsito.

En imágenes difundidas desde el lugar se observa el vehículo de carga volcado sobre uno de sus costados, ocupando completamente la calzada y derramando parte de la carga que transportaba sobre la vía. La emergencia movilizó a unidades de la Secretaría Distrital de Movilidad, agentes civiles, la Policía de Tránsito y equipos de atención prehospitalaria.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, informó que el incidente comenzó a ser atendido desde el Centro Estratégico de Movilidad y que, debido a las dimensiones del vehículo, fue necesario solicitar una grúa especializada para retirarlo.

“Son las 10:30 de la mañana y estamos gestionando un evento de alto impacto en la ciudad. Se produjo el volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones que generó el cierre total de la vía en el kilómetro 4, vía a La Calera”, comentó la funcionaria.

Más información sobre Bogotá: Bogotá abrió 900 vacantes de empleo: así puede postularse este 10 de julio.

Estas son las vías alternas

Mientras se realizan las maniobras para retirar el vehículo, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar transitar por la vía Bogotá-La Calera y utilizar corredores alternos para ingresar o salir de la ciudad.

Las autoridades sugieren tomar:

Carrera Séptima.

Autopista Norte.

Asimismo, pidieron a los conductores seguir las instrucciones de los agentes de tránsito desplegados en el corredor y consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciar el recorrido.

Una vía estratégica para el oriente de Bogotá

La carretera Bogotá-La Calera es uno de los principales corredores de conexión entre la capital y los municipios del oriente de Cundinamarca. Además de ser utilizada diariamente por miles de residentes de La Calera que trabajan o estudian en Bogotá, también concentra un importante flujo de ciclistas, transporte de carga y visitantes que se desplazan hacia los cerros orientales y establecimientos turísticos de la zona.

Le puede interesar: Galán se reunió con el nuevo ministro de Vivienda para buscar alianzas y fortalecer apoyos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.