Bogotá abrió 900 vacantes de empleo: así puede postularse este 10 de julio

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Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad este viernes 10 de julio. La Agencia Distrital de Empleo, a través de la estrategia Talento Capital, abrió dos convocatorias presenciales con 900 vacantes para personas con distintos niveles de formación, desde quienes cursaron básica primaria o bachillerato hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

La oferta incluye cargos en sectores como seguridad privada, construcción, ingeniería, trabajo social, logística, servicios y operación de maquinaria.

Las jornadas de selección se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad y permitirán que los aspirantes entreguen su hoja de vida directamente a las empresas participantes.

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el propósito es acercar la oferta laboral a los ciudadanos y agilizar los procesos de contratación en sectores que actualmente requieren mano de obra.

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¿Qué perfiles están buscando?

Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación. Entre los cargos ofertados se encuentran:

Vigilantes y guardas de seguridad.

Operarios de producción.

Operarios de maquinaria.

Auxiliares logísticos.

Auxiliares administrativos.

Trabajadores sociales.

Ingenieros.

Técnicos especializados.

Otros perfiles operativos y profesionales.

La convocatoria incluye oportunidades para personas que buscan su primer empleo, así como para quienes ya cuentan con experiencia y desean vincularse a nuevas empresas.

¿Dónde y cómo participar?

Las convocatorias hacen parte de la estrategia Talento Capital y se realizarán de manera presencial. Los interesados deben asistir con su documento de identidad y la hoja de vida actualizada, ya que varias empresas realizarán procesos de preselección durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda consultar previamente los horarios y lugares definidos para cada convocatoria a través de sus canales oficiales.

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