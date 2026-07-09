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Bogotá abrió 900 vacantes de empleo: así puede postularse este 10 de julio

La Agencia Distrital de Empleo realizará dos convocatorias presenciales con 900 vacantes para personas de distintos niveles de formación.

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Redacción Bogotá
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09 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
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Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad este viernes 10 de julio. La Agencia Distrital de Empleo, a través de la estrategia Talento Capital, abrió dos convocatorias presenciales con 900 vacantes para personas con distintos niveles de formación, desde quienes cursaron básica primaria o bachillerato hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

La oferta incluye cargos en sectores como seguridad privada, construcción, ingeniería, trabajo social, logística, servicios y operación de maquinaria.

Las jornadas de selección se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad y permitirán que los aspirantes entreguen su hoja de vida directamente a las empresas participantes.

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el propósito es acercar la oferta laboral a los ciudadanos y agilizar los procesos de contratación en sectores que actualmente requieren mano de obra.

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¿Qué perfiles están buscando?

Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación. Entre los cargos ofertados se encuentran:

  • Vigilantes y guardas de seguridad.
  • Operarios de producción.
  • Operarios de maquinaria.
  • Auxiliares logísticos.
  • Auxiliares administrativos.
  • Trabajadores sociales.
  • Ingenieros.
  • Técnicos especializados.
  • Otros perfiles operativos y profesionales.

La convocatoria incluye oportunidades para personas que buscan su primer empleo, así como para quienes ya cuentan con experiencia y desean vincularse a nuevas empresas.

¿Dónde y cómo participar?

Las convocatorias hacen parte de la estrategia Talento Capital y se realizarán de manera presencial. Los interesados deben asistir con su documento de identidad y la hoja de vida actualizada, ya que varias empresas realizarán procesos de preselección durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda consultar previamente los horarios y lugares definidos para cada convocatoria a través de sus canales oficiales.

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