Bogotá abrió 900 vacantes de empleo: así puede postularse este 10 de julio

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Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad este viernes 10 de julio. La Agencia Distrital de Empleo, a través de la estrategia Talento Capital, abrió dos convocatorias presenciales con 900 vacantes para personas con distintos niveles de formación, desde quienes cursaron básica primaria o bachillerato hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.
La oferta incluye cargos en sectores como seguridad privada, construcción, ingeniería, trabajo social, logística, servicios y operación de maquinaria.
Las jornadas de selección se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad y permitirán que los aspirantes entreguen su hoja de vida directamente a las empresas participantes.
Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el propósito es acercar la oferta laboral a los ciudadanos y agilizar los procesos de contratación en sectores que actualmente requieren mano de obra.
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¿Qué perfiles están buscando?
Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación. Entre los cargos ofertados se encuentran:
- Vigilantes y guardas de seguridad.
- Operarios de producción.
- Operarios de maquinaria.
- Auxiliares logísticos.
- Auxiliares administrativos.
- Trabajadores sociales.
- Ingenieros.
- Técnicos especializados.
- Otros perfiles operativos y profesionales.
La convocatoria incluye oportunidades para personas que buscan su primer empleo, así como para quienes ya cuentan con experiencia y desean vincularse a nuevas empresas.
¿Dónde y cómo participar?
Las convocatorias hacen parte de la estrategia Talento Capital y se realizarán de manera presencial. Los interesados deben asistir con su documento de identidad y la hoja de vida actualizada, ya que varias empresas realizarán procesos de preselección durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda consultar previamente los horarios y lugares definidos para cada convocatoria a través de sus canales oficiales.
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