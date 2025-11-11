Logo El Espectador
Así fue la actuación de segundo implicado en caso Jaime Moreno, según la Fiscalía

En medio de la audiencia de imputación, la fiscal adscrita relató cuál sería la participación de Ricardo González, de 22 años.

Juan Camilo Parra
11 de noviembre de 2025 - 02:45 a. m.
El rostro del sujeto señalado de propiciar junto a Juan Carlos Ortiz (sin camisa en la imagen) la golpiza que derivó en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se conoció tras la revelación de un video que muestra los momentos previos a la agresión dentro de Before Club, el bar que organizó la fiesta de disfraces a la que asistieron víctima y victimarios.
Foto: Archivo Particular

Ricardo González, segundo involucrado en la muerte del estudiante Jaime Moreno, compareció ante una juez penal de Bogotá. Desde Cartagena, el procesado de 22 años fue imputado por el delito de homicidio agravado a título de coautor. El joven escuchó el relato de la Fiscalía sobre lo que ocurrió la madrugada del 31 de octubre, a los ojos del ente investigador.

