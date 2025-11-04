Asesinato de Jaime Esteban Moreno, alumno de Uniandes: lea el resumen y cronología

Jaime Moreno era estudiante de séptimo semestre de Ingenieria Industrial de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de ajedrez. Foto: Archivo Particular

La intolerancia llenó de luto a una familia en la madrugada de Halloween tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años, de la Universidad de los Andes. El caso revivió casos como la muerte de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la misma...