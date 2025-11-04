Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Asesinato de Jaime Esteban Moreno, alumno de Uniandes: lea el resumen y cronología

Este miércoles continúa la audiencia contra el único capturado por el asesinato del joven estudiante, en Bogotá. Conozca todos los detalles del caso.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de noviembre de 2025 - 02:59 a. m.
Jaime Moreno era estudiante de séptimo semestre de Ingenieria Industrial de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de ajedrez.
Jaime Moreno era estudiante de séptimo semestre de Ingenieria Industrial de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de ajedrez.
Foto: Archivo Particular

La intolerancia llenó de luto a una familia en la madrugada de Halloween tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años, de la Universidad de los Andes. El caso revivió casos como la muerte de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la misma...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Jaime Esteban Moreno

Universidad de Los Andes

Muerte en Halloween

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.