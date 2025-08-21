Así fue la protesta contra la tercerización en la secretaría de Integración Social

Sindicatos de trabajadores públicos salieron a protestar por nuevos contratos tercerizados del Distrito para servicios sociales. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre la carrera Séptima con calle 32, frente a las instalaciones de la Secretaría de Integración Social, decenas de trabajadores bloquearon la vía en protesta por la tercerización de servicios que ofrece dicha cartera. “Dignidad y respeto a nuestros puestos de trabajo”, es lo que exigieron. Esto respondió la Alcaldía.

Le puede interesar: Las pruebas en el caso de Laura Camila Blanco que llevaron a la captura de su novio

“Estamos aquí contra la tercerización, el cuidado es un derecho humano, no el negocio de los privados. El pragmatismo no puede ir por encima de los derechos de nuestra población vulnerable”, indicó Sintradistritales, sindicato que protestó.

Ana Teresa Bernal, concejala de la coalición del Pacto Histórico, señaló que acompañó el “mitin de solidaridad convocado por la CUT Bogotá–Cundinamarca en respaldo a las y los trabajadores de la Secretaría de Integración Social".

Y añadió: “nos oponemos a la privatización de los centros de protección que la Administración Distrital intenta entregar a particulares bajo la figura de “convenios”. La sobrecarga laboral, la vulneración de derechos, la negativa al diálogo con los sindicatos y el desconocimiento de los derechos de la niñez, juventud, personas mayores y con discapacidad son inaceptables".

Sí alcalde @CarlosFGalan, estamos aquí contra la tercerización, el cuidado es un derecho humano, no el negocio de los privados! @RobertoAnguloS ¡el pragmatismo no puede ir por encima de los derechos de nuestra polación vulnerable! @SecGeneralBog @integracionbta @idipronbogota pic.twitter.com/0djWAlDaWk — Sintradistritales (@Sintradistrita1) August 21, 2025

¿Qué respondió la Secretaría de Integración?

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, informó lo que hay detrás de la tercerización de algunos servicios y aseguró que el trabajo de los servidores no está en riesgo.

“La Secretaría avanza en una tercerización guiada por criterios técnicos y misionales, donde el bienestar de los beneficiarios es la brújula para definir qué servicios deben mantenerse en prestación directa y cuáles pueden fortalecerse a través de operadores especializados”.

El funcionario enfatizó que no es cierto que Integración Social haya tercerizado la mayoría de sus servicios sociales. “A la fecha, solo el 18% del presupuesto de la entidad está destinado a operación tercerizada, apalancando el funcionamiento del 33 % de las unidades operativas”, dijo.

La entidad asegura que para estos contratos intenta aplicar un nuevo mecanismo: Pago por Resultados, como el que ya implementa la entidad desde este 2025 en jardines infantiles operados por Entidades Sin Ánimo de Lucro.

“Una de las ventajas de la operación tercerizada es que permite implementar nuevos modelos de operación y crear incentivos que estimulan la innovación y mejoras en la calidad del servicio”, añadió el secretario.

📣 Atención | Integración Social terceriza servicios sociales elegidos con criterios estratégicos



Me permito aclarar con este comunicado la posición de @integracionbta sobre la tercerización de servicios sociales, que es el tema principal de la manifestación de algunos… pic.twitter.com/VnuSVpPOMT — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) August 21, 2025

Siga leyendo:

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.