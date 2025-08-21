No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así fue la protesta contra la tercerización en la secretaría de Integración Social

Una nueva jornada de protesta en la sede de la Secretaría de Integración Social llevó al Distrito a explicar los contratos de tercerización.

Redacción Bogotá
21 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Sindicatos de trabajadores públicos salieron a protestar por nuevos contratos tercerizados del Distrito para servicios sociales.
Sindicatos de trabajadores públicos salieron a protestar por nuevos contratos tercerizados del Distrito para servicios sociales.
Foto: Archivo Particular
Sobre la carrera Séptima con calle 32, frente a las instalaciones de la Secretaría de Integración Social, decenas de trabajadores bloquearon la vía en protesta por la tercerización de servicios que ofrece dicha cartera. “Dignidad y respeto a nuestros puestos de trabajo”, es lo que exigieron. Esto respondió la Alcaldía.

“Estamos aquí contra la tercerización, el cuidado es un derecho humano, no el negocio de los privados. El pragmatismo no puede ir por encima de los derechos de nuestra población vulnerable”, indicó Sintradistritales, sindicato que protestó.

Ana Teresa Bernal, concejala de la coalición del Pacto Histórico, señaló que acompañó el “mitin de solidaridad convocado por la CUT Bogotá–Cundinamarca en respaldo a las y los trabajadores de la Secretaría de Integración Social".

Y añadió: “nos oponemos a la privatización de los centros de protección que la Administración Distrital intenta entregar a particulares bajo la figura de “convenios”. La sobrecarga laboral, la vulneración de derechos, la negativa al diálogo con los sindicatos y el desconocimiento de los derechos de la niñez, juventud, personas mayores y con discapacidad son inaceptables".

¿Qué respondió la Secretaría de Integración?

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, informó lo que hay detrás de la tercerización de algunos servicios y aseguró que el trabajo de los servidores no está en riesgo.

“La Secretaría avanza en una tercerización guiada por criterios técnicos y misionales, donde el bienestar de los beneficiarios es la brújula para definir qué servicios deben mantenerse en prestación directa y cuáles pueden fortalecerse a través de operadores especializados”.

El funcionario enfatizó que no es cierto que Integración Social haya tercerizado la mayoría de sus servicios sociales. “A la fecha, solo el 18% del presupuesto de la entidad está destinado a operación tercerizada, apalancando el funcionamiento del 33 % de las unidades operativas”, dijo.

La entidad asegura que para estos contratos intenta aplicar un nuevo mecanismo: Pago por Resultados, como el que ya implementa la entidad desde este 2025 en jardines infantiles operados por Entidades Sin Ánimo de Lucro.

“Una de las ventajas de la operación tercerizada es que permite implementar nuevos modelos de operación y crear incentivos que estimulan la innovación y mejoras en la calidad del servicio”, añadió el secretario.

