Las pruebas en el caso de Laura Camila Blanco que llevaron a la captura de su novio

Laura Camila Blanco era una comunicadora social y periodista que murió al caer del apartamento en el que había comenzado una nueva vida. Foto: Archivo Particular

Tras una minuciosa investigación, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía materializaron la captura de Óscar Santiago Gómez Leal este jueves 21 de agosto, novio de Laura Camila Blanco Osorio, comunicadora social de 26 años que falleció la mañana del 27 de julio.

Semanas atrás, familiares de Laura Blanco no tenían ninguna pista de lo que pasó con la joven, en el apartamento al que había llegado a vivir hacía tres meses como una mujer independiente. La duda de su madre, Cecilia Osorio, y su hermano Jhoan Blanco, con respecto al novio de Laura Camila, fueron ratificadas por los informes de Medicina Legal que llevaron a su captura.

Las pruebas

De acuerdo con lo que recopiló la familia de Laura, la noche anterior a su muerte, la joven había asistido a la celebración del grado de su novio. “Era la segunda celebración que le hacía, ya que anteriormente mi hermana había organizado un almuerzo para el grado de su novio, pero él quería una fiesta como le gustaba con sus amigos del trabajo”, contó a este diario Jhoan Blanco, hermano de la víctima.

Aunque esa noche la fiesta se desarrolló en un bar de la 85, en el norte de Bogotá, el grupo decidió ir al apartamento de Laura, ubicado en Salitre. Ahí todo se tornó confuso, pues solo se tenían teorías, hasta que el CTI capturó a Gómez.

Fuentes cercanas a Medicina Legal dieron a conocer algunas pruebas que desvirtúan la teoría del suicidio y guiaron la investigación a feminicidio. Según conoció este diario, en la investigación se estableció que la discusión entre Laura y su novio comenzó por celos del hoy capturado y la caída de la joven sucedió mientras estaban encerrados en el cuarto de ella. Esto se sabe, gracias a las entrevistas realizadas por el cuerpo de investigación, a las demás personas que se encontraban en el apartamento.

Pero la prueba más contundente vino del dictamen de Medicina Legal entregado a la Fiscalía. En él, se evidencian señales mixtas “antemortem” en el cuerpo de Laura, tales como asfixia, sofocación, lesiones en su labio, estrangulamiento y signos de defensa física.

La familia de Laura asegura haber presenciado peleas y reacciones celópatas antes de que Laura se mudara al Salitre. “Le revisó el celular una noche que se quedó a dormir con nosotros, en nuestra casa, en el Tunal (donde creció Laura)”, dice su madre. El hermano agregó: “hace poco yo hablé con la mejor amiga de mi hermana y ella me contaba que mi hermana le decía que Santiago le revisaba las cuentas bancarias y las transferencias”.

Su madre reconoce que le prohibió la entrada al novio, porque desconfiaba de él, “debido a que había tenido ya otro tipo de situaciones y se repetían”, señaló. Aun así, el proceso de independización de su hija fue un paso que a todos los llenó de orgullo y eso no la hizo preocuparse algún posible desenlace fatal.

Pero el hecho de que todo sucediera en el apartamento al que se acababa de mudar su hija, fue lo que desconcertó a Cecilia y a Jhoan de lo ocurrido. ”Ella estaba entusiasmada. Fueron dos meses muy bonitos. Ella me dijo anteriormente, ‘mami, quiero tener mi proyecto. Quiero demostrarme que puedo hacer las cosas sola’. Había vivido toda la vida conmigo y con su hermano. Vivía feliz con su nueva vida, se emocionaba con comprar la ollita, la cuchara, todas esas cositas que ella quería, en un espacio lindo como ella lo se lo soñó alguna vez”. Todo esto refuerza la idea de la madre refuerza, de que su hija no tenía un perfil suicida.

Laura Camila estaba en otro proceso importante: había pagado la matrícula de la maestría en administración de empresas y tenía que elegir si esperar un semestre para hacerla virtual o hacerla presencial este semestre, algo que podía interceder con su trabajo. “Nos envió el recibo de pago”.

¿A qué penas se enfrenta?

La Ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015) señala las penas de este delito. Según el artículo 17, las penas van de 500 a 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.

“Las circunstancias de agravación punitiva de este delito incluyen que la víctima sea menor de edad o mayor de 60 años, que el perpetrador sea un servidor público o que haya otros autores en el hecho, entre otras, como se detalla en la ley”, añade.

La Ley también establece, entre varias circunstancias que agravan el feminicidio: “cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico”.

Luz Mercedes Cevallos Sánchez, directora del área de Investigación criminal, del pregrado de criminología de la U. Rosario, explicó que, dadas las circunstancias en las que sucedió la muerte de la comunicadora, el caso debe verse desde una perspectiva de género y analizar la naturaleza de la relación de pareja; los antecedentes de violencia física, verbal o psicológica, o esas posibles conductas de control o dependencia económica y emocional que puedan existir.

Cada hora 4 mujeres son víctimas de violencias

El panorama de las mujeres en Bogotá es eje de preocupación de las bancadas que velan por los derechos de las capitalinas en el Concejo de Bogotá. La reciente radiografía de violencias de género presentada por la concejala María Clara Name en debate de control, muestra que, solo entre enero y junio del 2025, se han presentado más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá.

Así lo indicó la cabildante, quien es, además, la primera vicepresidenta de la Comisión Legal de Equidad para La Mujer, durante el debate que le puso la lupa al programa del Distrito ’Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género’. Según las cuentas de este semestre, cuatro mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada hora.

Datos recogidos por la concejala señala que el 56% de las valoraciones por feminicidio se concentra en mujeres entre los 20 a 34 años. Adicional, entre enero y junio de este año, se tipificaron 10 feminicidios en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

