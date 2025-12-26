Así fueron las pruebas sobre rieles del primer tren del Metro de Bogotá

El recorrido se realizó en una vía de prueba de 905 metros. Durante este primer recorrido se verificaron condiciones de arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas. Foto: Alcaldía de Bogotá

La mañana de este viernes ocurrió una escena que la ciudad llevaba esperando por décadas: el primer tren del Metro moviéndose, por fin, sobre rieles en suelo capitalino.

Las pruebas dinámicas del primer tren de la primera línea, realizadas en un trayecto de 905 metros en el patio taller ubicado en la localidad de Bosa, representan un paso técnico clave que, aunque aún lejano de la operación comercial, marca un hito simbólico para un proyecto que durante años fue promesa, disputa política y deuda con la ciudad.

Allí, tras ser energizado, el tren inició su desplazamiento para evaluar su comportamiento real: arranque, frenado, operación en plataformas, apertura de puertas y funcionamiento de los sistemas de seguridad. Se trata de una fase indispensable para validar que lo que funcionó en laboratorio y en fábrica responda también a las condiciones del terreno en donde se desarrollará la operación.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó el avance y el calendario de entregas: actualmente hay tres trenes en Bogotá y el cuarto llegará el próximo 8 de enero. “A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028″, señaló.

Empezaron las pruebas dinámicas de los trenes en el patio taller.



Cabe señalar que este primer tren (identificado como 10101) ya realizó pruebas y sumó un recorrido de 2.500 kilómetros en China. Ahora deberá completar la misma distancia en Colombia, primero en el patio taller y luego en el trazado del viaducto.

En estas primeras pruebas que se realizan en Bogotá, el tren ha alcanzado velocidades de hasta 30 km/h, con posibilidad de llegar a 80 km/h. Durante estos primeros trayectos se afinan aspectos fundamentales como el funcionamiento de las puertas, el frenado y la interacción con las plataformas de pasajeros. Galán aseguró que el proyecto alcanza cerca del 70 % y, así las cosas, de cumplirse el cronograma a carta cabal, en el primer semestre de 2026 el tren circulará por los primeros 5.750 metros del viaducto, ya a la vista de la ciudadanía.

Desde la interventoría del proyecto, su director, Javier Descarga subrayó el ritmo de la obra: jornadas continuas los siete días de la semana y en tres turnos, expectativa de superar el 70 % de ejecución en los próximos días y alcanzar los 10 kilómetros de viaducto antes de finalizar el año. El reto, añadió, será completar los 14 kilómetros restantes a lo largo de 2026.

Pruebas estáticas y operación manual

En paralelo con las pruebas dinámicas para evaluar el comportamiento del tren en rieles, se desarrollan pruebas estáticas cuya función primordial consiste en revisar baterías, puertas, comunicaciones, ventilación, iluminación y otros componentes indispensables para una operación impecable.

Aunque es un hecho que el proyecto contará con trenes que operan 100% de manera automática, en esta etapa inicial se operan de forma manual para su integración con el sistema de señalización del Patio Taller, un requisito técnico indispensable para el proceso de certificación.

La actualidad del proyecto

De acuerdo con la Alcaldía, a la fecha tres trenes del Metro ya se encuentran en Bogotá y un cuarto viene en camino desde China. En total, la Línea 1 contará con 30 trenes de seis vagones cada uno, que deberán estar en la ciudad para octubre de 2026, según el cronograma oficial del proyecto.

En paralelo, la obra civil continúa avanzando. Con corte al 18 de diciembre de 2025, se han construido 713 columnas, 3.471 dovelas, 298 vanos completos y 9.665 metros de viaducto. Estas cifras consolidan el progreso sostenido de la que es considerada la obra de infraestructura más importante del país, y que sigue bajo la lupa ciudadana ante la magnitud de los recursos comprometidos y la expectativa acumulada durante años.

