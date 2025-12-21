Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante Navidad y año nuevo

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

Ahora que gran parte de los bogotanos hacen las maletas y planean las fiestas del fin año, resulta clave tener en cuenta cómo operarán las principales calles de la capital.

En ese orden de ideas, las autoridades distritales dieron a conocer las restricciones y demás normas de tránsito que aplicarán durante el remate de 2025.

En este sentido, el Distrito anunció que no regirá la medida de pico y placa el viernes 26 de diciembre de 2025 ni el viernes 2 de enero de 2026, con el fin de facilitar el tránsito de vehículos durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, cuando miles de personas se mueven dentro y fuera de la ciudad.

La decisión hace parte de las acciones contempladas en el Plan Navidad del Distrito, que busca mejorar la fluidez vial y la experiencia de quienes viajan en esta temporada de alta demanda.

En los demás días hábiles de diciembre de 2025 y enero de 2026, la medida de pico y placa seguirá operando con normalidad, según el calendario habitual.

En cuanto a las explicaciones detrás de la decisión, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que el levantamiento temporal de la restricción aplicara los dos viernes mencionados y busca garantizar que las vías se encuentren en mejores condiciones para la entrada y salida de viajeros.

Adicionalmente, la Alcaldía y las autoridades de movilidad han dispuesto controles en vía a través de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito, con la meta de promover una movilidad más fluida y segura durante esta temporada.

