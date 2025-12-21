Logo El Espectador
Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante Navidad y año nuevo

Las autoridades dieron a conocer cómo operará la restricción para las fiestas de fin año.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de diciembre de 2025 - 08:45 p. m.
Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo.
Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo.
Foto: Óscar Pérez
Ahora que gran parte de los bogotanos hacen las maletas y planean las fiestas del fin año, resulta clave tener en cuenta cómo operarán las principales calles de la capital.

En ese orden de ideas, las autoridades distritales dieron a conocer las restricciones y demás normas de tránsito que aplicarán durante el remate de 2025.

En este sentido, el Distrito anunció que no regirá la medida de pico y placa el viernes 26 de diciembre de 2025 ni el viernes 2 de enero de 2026, con el fin de facilitar el tránsito de vehículos durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, cuando miles de personas se mueven dentro y fuera de la ciudad.

La decisión hace parte de las acciones contempladas en el Plan Navidad del Distrito, que busca mejorar la fluidez vial y la experiencia de quienes viajan en esta temporada de alta demanda.

En los demás días hábiles de diciembre de 2025 y enero de 2026, la medida de pico y placa seguirá operando con normalidad, según el calendario habitual.

En cuanto a las explicaciones detrás de la decisión, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que el levantamiento temporal de la restricción aplicara los dos viernes mencionados y busca garantizar que las vías se encuentren en mejores condiciones para la entrada y salida de viajeros.

Adicionalmente, la Alcaldía y las autoridades de movilidad han dispuesto controles en vía a través de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito, con la meta de promover una movilidad más fluida y segura durante esta temporada.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
luamo(itkq6)Hace 1 hora
Señor Alcalde, porque las patinetas, bicicletas, ahora se les ve por la mitad del trafico de la 30 y principales avenidas, donde el flujo de carros, es optimo. Ahora se ven patinetas, bicicletas y sin aparatos de seguridad, sin cascos etc... Si un auto atropella a alguien, se lo cobran por nuevo. Porque la alcaldía y las autoridades de transito permiten eso???
  • Ana María(44086)Hace 14 minutos
    Muy buen punto. En el caos vial de Bogotá lo que brilla por su ausencia es la Alcaldía Mayor.
