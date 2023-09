Así funcionarán las rutas de mascotas en Día sin Carro y sin Moto en Bogotá

Algunos vehículos para el transporte de mascotas podrán circular en la jornada de Día sin Carro y sin Moto. Foto: iStock

Se avecina una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá y son muchos los detalles que los y las capitalinas deben tener en cuenta a la hora de movilizarse por la ciudad. Uno de estos, son los horarios para este 21 de septiembre, pues quien llegue a incumplir la restricción, se verá expuesto a una multa de $522.900.

Lea también: Día sin Carro y sin Moto: las afectaciones de la jornada al comercio de Bogotá.

Una de las dudas frecuentes respecto a las restricciones de este día, consiste en el servicio de transporte que algunas guarderías de mascotas brindan a sus clientes.

Esto ocurre, principalmente, porque la jornada ocurre entre semana, cuando los dueños de perros y gatos van a sus trabajos y deben dejar a sus peludos en estos lugares.

Frente a esta inquietud, El Espectador consultó con la Secretaría de Movilidad para averiguar el funcionamiento de este tipo de vehículos, tan cruciales en la cotidianidad.

De acuerdo con la cartera, solamente las rutas de transporte que cuenten con placa blanca, podrán circular durante el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá. Por lo consiguiente, aquellas rutas que tengan placa amarilla, deberán suspender este servicio mañana.

Si usted tiene dudas sobre la condición que tiene el transporte de su guardería, comuníquese a la brevedad para conocer el tipo de placa que tienen. En caso de que tenga placa amarilla, deberá optar por el uso de taxi, bicicleta, o el transporte público para llevar a su peludo a la guardería. Hay algunos establecimientos, por ejemplo, que tienen vehículos de cargue impulsados por bicicleta. Para este caso, no habrá ninguna restricción de movilidad.

Recuerde que la restricción aplica a partir de las 5:00 a.m. e irá a hasta las 9:00 p.m., es decir, que durante el lapso de esas 16 horas, ningún vehículo particular -o que no esté en la lista de los vehículos que sí pueden circular- podrá sacar el carro o moto, de lo contrario, serán multados.

Por tal motivo, planifique su día, y no deje que le coja la tarde con esto. Lo invitamos a leer en esta nota todas las restricciones para mañana.

Puede interesarle: Horarios del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, ¿a qué hora empieza y termina?.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.