Horarios del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, ¿a qué hora empieza y termina?

Bogotá dará prioridad a peatones y bicicletas este 21 de septiembre. Pilas a las multas. Foto: Óscar Pérez

Se avecina una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá y son muchos los detalles que los y las capitalinas deben tener en cuenta a la hora de movilizarse por la ciudad. Uno de estos, son los horarios para este 21 de septiembre, pues quien llegue a incumplir la restricción, se verá expuesto a una multa de $522.900.

Más detalles: Cicloparqueaderos gratis en Bogotá: ubicaciones, horarios y cómo utilizarlos

Recuerde que la restricción aplica a partir de las 5:00 a.m. e irá a hasta las 9:00 p.m., es decir, que durante el lapso de esas 16 horas, ningún vehículo particular -o que no esté en la lista de los vehículos que sí pueden circular- podrá sacar el carro o moto, de lo contrario, serán multados.

La invitación para esta fecha es circular por la ciudad de manera sostenible, utilizando los demás medios de transporte disponibles en la ciudad, en particular, el uso de la bicicleta. “Pensando en la economía y apoyando la movilidad sostenible de la ciudad, hemos decidido hacer nuestra jornada de Día sin Carro y sin Moto el jueves 21 de septiembre, alineando completamente los mensajes de una Bogotá sostenible y la reactivación económica que tanto necesita la ciudad”, mencionó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

Alternativas de Movilidad

Bogotá cuenta con 3.300 bicis del Sistema de Bicicletas Compartidas; 630 kilómetros de ciclorruta; 10.1 kilómetros de ciclovía habilitada; 65.776 cupos de cicloparqueaderos; el clásico Transmilenio; TransMiCable; SITP; taxis (que no tengan pico y placa); transporte intermunicipal, y para los amantes de caminar, hay 9.603 kilómetros de andenes.

¿Quiénes NO pueden circular?

Carros y motos particulares

Taxis con pico y placa (placas terminadas en 9 y 0 )

Vehículos híbridos

Vehículos dedicados a gas

Vehículos blindados que no son de la UNP

077 de 2020 ) Vehículos de carga con restricciones establecidas ( Decretos 840 de 2019

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla

🚙Este jueves 21 de septiembre, Bogotá vivirá una nueva jornada del #DíaSinCarro y sin moto.



✅Conoce las excepciones y prográmate para usar medios de transporte sostenibles como la bici y el transporte público. 🚴🏾🚕🚎 pic.twitter.com/Ri5T3lDgn6 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 20, 2023

Más información: Mujer auxiliar de Policía y su padre, las víctimas fatales de accidente en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.