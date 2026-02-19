Así ocultaban celulares robados para evitar su localización: cinco capturados en Bogotá

Cinco sujetos fueron capturados en la localidad de San Cristóbal por el hurto de celulares. Se transportaban en un taxi y ocultaban los teléfonos en papel aluminio para evitar su rastreo. Foto: Mebog

Cinco personas fueron capturadas en flagrancia durante la madrugada de este jueves por el delito de hurto de celulares en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, los teléfonos robados eran ocultados en papel aluminio con el fin de dificultar su rastreo.

El operativo se activó tras el aviso de dos ciudadanos que denunciaron haber sido despojados de sus dispositivos de manera violenta. A partir de esa alerta, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá desplegaron un plan de cierre de vías que permitió interceptar un taxi en el barrio Ramajal, en el que se movilizaban los presuntos responsables.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron cuatro teléfonos celulares avaluados en más de 10 millones de pesos. Los equipos estaban escondidos en distintos compartimentos del vehículo con una novedad que las autoridades no habían notado en casos anteriores: los teléfonos estaban envueltos en papel aluminio, una práctica utilizada para bloquear la señal y evadir la localización por parte de las víctimas y las autoridades.

Los cinco capturados fueron reconocidos por quienes denunciaron el hurto y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para su respectiva judicialización. Según el reporte policial, tres de los detenidos registran anotaciones previas por delitos como hurto agravado y falsedad marcaria.

Las cifras oficiales indican que, en lo que va del año, en San Cristóbal se han realizado 296 capturas por hurto y se han recuperado más de 20 celulares. Aunque las autoridades destacan estos resultados, los datos también evidencian la persistencia de este delito en la zona, así como la adaptación de las modalidades empleadas por los delincuentes para evadir los controles y dificultar la recuperación de los dispositivos robados.

Bajó 15 % el robo de celulares en Bogotá en 2026

En el contexto general, el hurto de celulares en Bogotá empezó a mostrar una reducción significativa en los dos primeros meses de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales del Distrito, este delito cayó un 15 % frente al mismo periodo de 2025, lo que representa 564 denuncias menos, aunque aún se reportan 3.096 casos en lo corrido del año, especialmente en transporte público, zonas comerciales y lugares de alta afluencia.

El balance muestra descensos marcados en sectores como La Candelaria, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal— y un aumento sostenido en la recuperación de equipos robados. Si bien las autoridades atribuyen estos resultados a operativos focalizados y estrategias de control, insisten en que la denuncia oportuna sigue siendo clave para consolidar la tendencia a la baja y avanzar en la judicialización de los responsables.

