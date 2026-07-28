Así operaba el hotel que funcionaba como centro de torturas en el Siete de Agosto

Tras las puertas de este inmueble, las autoridades aseguran que la estructura criminal retenía y castigaba a quienes incumplían sus órdenes o pertenecían a bandas rivales. Foto: Secretaría de seguridad

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A simple vista era un hotel abandonado en el tradicional barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos. Sus puertas permanecían cerradas y nada hacía pensar que, detrás de sus paredes, funcionaba uno de los principales centros de operaciones de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Seguros’.

Según la investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, allí almacenaban estupefacientes y retenía, golpeaba y torturaba a integrantes de otras organizaciones criminales o, incluso, a miembros de la misma banda que incumplían sus órdenes.

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Descubrir lo que ocurría en el hotel La Rosa Dorada tomó cerca de un año de investigación. Durante ese tiempo, las autoridades realizaron seguimientos, vigilancias, interceptaciones y grabaciones. Incluso, un agente infiltrado logró ingresar a la estructura para documentar cómo operaba la organización y recopilar pruebas clave en el proceso judicial.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores establecieron que el hotel había dejado atrás su actividad comercial para convertirse en un centro de acopio desde donde se coordinaba la distribución de estupefacientes en el sector del Siete de Agosto. Sin embargo, ese no era el único uso del inmueble.

Las pruebas permitieron evidenciar que quienes intentaban abandonar la organización o pertenecían a bandas rivales eran llevados al hotel y sometidos a violentos castigos. De acuerdo con las autoridades, el lugar era utilizado como un centro de torturas para imponer control y mantener el poder criminal de la estructura.

Una vez reunido el material probatorio, la Policía y la Fiscalía adelantaron un operativo que permitió capturar a 12 presuntos integrantes de ‘Los Seguros’. Entre ellos figura alias Marcela, conocida como ‘La Madre’, señalada de liderar la organización y con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. También fue capturado alias Millos, hijo de la presunta cabecilla y señalado de coordinar las actividades ilícitas junto con otros integrantes conocidos con los alias de ‘Pancho’ y ‘Alejandro’.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron más de 22.000 cápsulas de bazuco, 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, además de armas de fuego, teléfonos celulares y registros contables que, según la investigación, evidenciarían el funcionamiento de la estructura.

“Combatir el narcotráfico es atacar la base financiera de múltiples delitos. Cada operativo que afecta estas estructuras reduce su capacidad para sostener actividades como la extorsión, los homicidios, los hurtos y la trata de personas”, señaló el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Con la intervención del hotel La Rosa Dorada, las autoridades aseguran haber desmantelado el principal centro de operaciones de ‘Los Seguros’ y recuperado un inmueble que, de acuerdo con la investigación judicial, había sido transformado en un escenario de actividades criminales.

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