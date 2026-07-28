En video: Motociclista ignoró el cierre de una obra y terminó atrapado en cemento fresco

El hecho quedó registrado en video y desató una ola de reacciones por la imprudencia del conductor al invadir una zona cerrada. Foto: Archivo particular

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Un video que se hizo viral en las últimas horas dejó en evidencia la imprudencia de un motociclista que ingresó a una zona restringida de las obras de Transmilenio sobre la Autopista Sur y terminó con su vehículo atrapado en el cemento recién fundido.

Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran cómo la motocicleta queda inmovilizada al hundirse en el concreto, mientras varias personas intentan ayudar al conductor a salir del lugar. Debido a que las llantas quedaron completamente atrapadas, el vehículo no pudo continuar su recorrido.

El hecho ocurrió en un frente de obra donde el área había sido cerrada y señalizada para impedir el paso de vehículos y peatones mientras el concreto completaba su proceso de fraguado.

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El caso desató una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión del motociclista de ingresar a un tramo restringido pese a las advertencias instaladas en el lugar.

Más allá de lo insólito del hecho, el incidente volvió a poner sobre la mesa la importancia de respetar la señalización en los frentes de obra. Ignorar estas restricciones puede afectar los trabajos de construcción, generar pérdidas económicas y poner en riesgo tanto a los trabajadores como a quienes invaden estas zonas.

Hasta el momento no se ha informado si el motociclista resultó lesionado o si deberá responder por los posibles daños ocasionados al concreto recién fundido.

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