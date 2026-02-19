Así operaba taxista acusado de robar tarjetas bancarias con datáfono a pasajeros en Bogotá

Las denuncias recibidas en el curso de la investigación de, por lo menos, 35 víctimas dan cuenta de que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y ante cualquier descuido del pasajero se quedaba con el producto financiero original y les devolvía una réplica. Con este modus operandie se habría aporpiado de, al menos, COP 379 millones. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un taxista señalado de ofrecer el servicio de datáfono a sus pasajeros para, presuntamente, realizar el ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias y apropiarse de cuantiosas sumas de dinero mediante. El caso habría afectado, al menos, a 35 víctimas en Bogotá.

Le puede interesar: “Si no votamos, les entregamos el futuro a violentos y corruptos”: Aura Rodríguez

De acuerdo con la investigación, el hombre fue identificado como Juan Carlos Naranjo Becerra. Advierte la Fiscalía que el conductor ofrecía facilidades de pago dentro del vehículo y, durante la transacción, manipulaba el dispositivo para demorar el proceso. En medio de esa distracción, habría intercambiado la tarjeta original del usuario por un plástico inservible que tenía la misma apariencia de la tarjeta sin que la víctima lo notara.

Las denuncias recopiladas indican que, una vez con la tarjeta legítima en su poder —y con acceso a la clave y datos del propietario—, el procesado se dirigía a cajeros automáticos para realizar retiros y transferencias. Bajo esta modalidad, se habría apropiado de más de COP 379 millones.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su detención, se le hallaron dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo envió a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.