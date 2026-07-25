Así puede aprender IA de manera gratuita y mejorar su perfil laboral

La oferta está dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Bogotá, especialmente jóvenes que inician su vida laboral. Foto: Cortesía

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De acuerdo con la organización de servicios profesionales chilena, PwC, la demanda por empleos con habilidades especializadas en IA crece 3,5 veces más rápido que el promedio de todos los empleos desde 2016 e incluso puede representar un aumento salarial de hasta 25 %.

Por ello, para formar a más talentos alineados con esta demanda, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó la convocatoria Experta Tech 2026, donde ofrecerán 90 mil cupos para formarse en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube (Cloud), desarrollo de software, analítica de datos, ciberseguridad, aplicaciones empresariales y transformación digital.

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La oferta está dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Bogotá, especialmente jóvenes que inician su vida laboral, personas en búsqueda de empleo, técnicos, tecnólogos, profesionales, emprendedores, trabajadores independientes, empresarios y mujeres interesadas en fortalecer su participación en el sector tecnológico.

“No se trata solo de formación: los mejores estudiantes conectarán directamente con oportunidades laborales, contribuyendo a cerrar simultáneamente la brecha de talento y de desempleo en la ciudad”, destacó Karla Wong, líder del sector público y educación para el norte de América Latina y el Caribe en Amazon Web Services (AWS), uno de los aliados.

Las rutas de formación disponibles son: ● AWS IA Sin límites ● Fundamentos de nube AWS ● AWS Cloud Practitioner ● AWS AI Practitioner ● Fundamentos Digitales - SDDE ● Fundamentos de Inteligencia Artificial, impulso y sostenibilidad con tecnología ● Fundamentos de Seguridad Cibernética - SDDE ● Desarrollo web con Python-SDDE ● Certificado en análisis de datos - SDDE Liderazgo Senior en la Nube ● Profesional Cloud OCI ● Profesional en Soluciones IA/ML ● Desarrolladores Profesionales ● Profesional de Bases de Datos ● Aplicaciones Empresariales Oracle Fusion Cloud I y II ● CyberSeguridad.

IA sin límites

A detalle, en el curso sobre Inteligencia Artificial, los seleccionados participarán de 8 módulos prácticos, gratuitos y en español, trabajando con herramientas reales como Claude, Amazon Quick y Kiro.

Los módulos del programa incluyen:

Introducción a la IA Generativa – El Arte de lo Posible Introducción al Ciclo de Vida del Desarrollo Impulsado por IA Desarrollo de Proyectos de IA Generativa Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa en AWS Prácticas de IA responsable Fundamentos de Ingeniería de Prompts Fundamentos de Ingeniería de Prompts con Claude. Agentes de IA: dónde se explicará cómo estos pueden convertirse en aliados estratégicos para realizar las tareas del día a día y así potenciar el trabajo, optimizar procesos y llevar los proyectos al máximo nivel.

Quienes terminen los cursos obtendrán credenciales oficiales de AWS que pueden ser compartidas como respaldo de sus nuevos conocimientos. Adicionalmente, los 250 participantes con mejor puntuación en el programa podrán participar de una hackathon con expertos de AWS que se llevará a cabo el 24 de agosto de manera virtual y culminará el 25 de agosto de manera presencial en la Universidad Compensar.

¿Cómo participar?

La oferta incluye cursos teórico-prácticos desarrollados en modalidad presencial, virtual o híbrida en diferentes sectores productivos.

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Para realizar el proceso de inscripción y validación de requisitos, los interesados deben diligenciar la información en el siguiente formulario: https://arcg.is/0PbfyK

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