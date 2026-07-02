Así puede asegurar su primer recorrido en el Metro de Bogotá sin pagar el pasaje

Primeros recorridos autónomos y energizados de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre el viaducto entre la estación uno (Gibraltar) y a estación dos al sur de la ciudad. El recorrido contó con pasajeros invitados y asistentes que observaban el movimiento de los vagones sobre los rieles. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque el Metro de Bogotá aún no ha comenzado a transportar pasajeros, miles de ciudadanos ya tienen asegurado un lugar simbólico en su primer recorrido. La Secretaría Distrital de Hacienda inició la entrega de una tarjeta conmemorativa que permitirá realizar un viaje gratuito cuando entre en operación la Línea 1, un reconocimiento dirigido a quienes decidieron aportar voluntariamente recursos adicionales para financiar proyectos de ciudad.

La iniciativa no requiere sorteos ni inscripciones. El beneficio está ligado al llamado Aporte Voluntario, un mecanismo que funciona desde hace más de dos décadas y que este año volvió a ganar protagonismo por el avance de las obras del Metro.

Más información sobre Bogotá: “Debemos replantear la forma cómo estamos financiando la seguridad”: Felipe Mariño.

¿Quiénes pueden recibir la tarjeta?

La Secretaría de Hacienda explicó que recibirán la tarjeta los contribuyentes que realizaron el Aporte Voluntario al momento de pagar alguno de los impuestos distritales habilitados.

En el caso del impuesto predial y del impuesto sobre vehículos, el requisito consiste en aportar un 10 % adicional sobre el valor del tributo.

Para quienes declaran el impuesto de Industria y Comercio (ICA), existe la posibilidad de realizar un aporte voluntario equivalente al 3 %, 5 % o 10 % del impuesto. Una vez efectuado el pago, el ciudadano hace parte del grupo de personas que recibirá la tarjeta conmemorativa para el primer recorrido del Metro de Bogotá.

Más de 21.000 bogotanos ya la recibirán

La acogida del programa ha sido una de las más altas desde su creación. Con corte al 7 de junio de 2026, la Secretaría de Hacienda reportó 21.950 contribuyentes que realizaron el aporte voluntario: 10.188 lo hicieron mediante el impuesto predial, 11.615 al pagar el impuesto sobre vehículos y 147 a través del ICA. Esa cifra equivale al 88 % de todos los aportantes registrados durante 2025, cuando participaron 24.568 ciudadanos.

La entidad señaló que el objetivo de la tarjeta es reconocer a quienes decidieron contribuir con recursos adicionales para financiar proyectos y servicios para Bogotá.

Un programa que existe desde hace más de 20 años

El Aporte Voluntario fue creado en 2002, durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus, como una herramienta para incentivar la corresponsabilidad ciudadana en la financiación de proyectos públicos.

Desde entonces, miles de bogotanos han realizado este aporte adicional al pago de sus impuestos, recursos que se destinan a inversiones para la ciudad. La tarjeta del Metro se convirtió este año en uno de los incentivos simbólicos para quienes participan en el programa.

El Metro ya supera el 75 % de avance

La entrega de las tarjetas coincide con uno de los momentos de mayor avance del proyecto férreo. La Línea 1 del Metro ya supera el 75 % de ejecución, cuenta con varios kilómetros de viaducto construidos y desde este año comenzaron las primeras pruebas de rodaje de los trenes sobre algunos tramos del viaducto. La puesta en servicio para pasajeros está prevista para marzo de 2028, cuando el sistema movilizará alrededor de un millón de usuarios al día a lo largo de sus 23,9 kilómetros, entre el Patio Taller, en Bosa, y la calle 72.

¿Qué representa este beneficio?

Aunque la tarjeta tiene un valor simbólico, también refleja el crecimiento del respaldo ciudadano al Aporte Voluntario. Para la Secretaría de Hacienda, el aumento en el número de contribuyentes demuestra una mayor disposición de los bogotanos a financiar obras públicas mediante contribuciones adicionales. Una vez el Metro entre en operación, quienes reciban esta tarjeta podrán utilizarla para realizar su primer viaje sin costo como reconocimiento a ese aporte extraordinario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.