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Así puede ayudar desde Bogotá a los afectados por el terremoto en Venezuela

La Fundación Juntos Se Puede abrió un centro de acopio en Suba y la Cruz Roja activó líneas para localizar a familiares incomunicados.

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Redacción Bogotá
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25 de junio de 2026 - 03:23 p. m.
La Fundación Juntos se Puede y la Cruz Roja coordinan las acciones de acopio y ubicación de familiares de venezolanos residentes en Bogotá que permanecen incomunicados.
La Fundación Juntos se Puede y la Cruz Roja coordinan las acciones de acopio y ubicación de familiares de venezolanos residentes en Bogotá que permanecen incomunicados.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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La comunidad venezolana residente en Colombia comenzó a organizar ayudas humanitarias para atender a las personas afectadas por el doble terremoto ocurrido en Venezuela.

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La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones que serán enviadas a las comunidades damnificadas. El punto de recolección está ubicado en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, y funciona todos los días entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

La organización explicó que, debido a la magnitud de la emergencia, se prioriza la recolección de artículos de primera necesidad que puedan contribuir a la atención inmediata de las familias afectadas.

¿Qué se puede donar?

Entre los elementos que está recibiendo la fundación se encuentran:

Alimentos e hidratación

  • Agua potable embotellada.
  • Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.
  • Conservas como atún y sardinas.
  • Fríjoles y otros granos enlatados.
  • Galletas y barras energéticas.
  • Leche en polvo o UHT.
  • Alimentos para bebés.
  • Concentrado para mascotas.

Elementos de higiene

  • Papel higiénico.
  • Jabón.
  • Cepillos y crema dental.
  • Toallas sanitarias.
  • Pañales para bebé y adulto.
  • Toallas húmedas.
  • Alcohol y gel antibacterial.
  • Bolsas de basura resistentes.

Atención médica

  • Botiquines de primeros auxilios.
  • Gasas, vendas y esparadrapo.
  • Antisépticos.
  • Analgésicos.
  • Suero de rehidratación oral.
  • Guantes desechables.
  • Medicamentos para enfermedades crónicas.

Abrigo y refugio

  • Cobijas.
  • Colchonetas.
  • Sacos de dormir.
  • Carpas.
  • Lonas plásticas.
  • Cuerdas.

Iluminación y energía

  • Linternas.
  • Pilas.
  • Power banks.
  • Cargadores solares.
  • Radios de baterías o de manivela.

Ropa

  • Ropa interior y medias nuevas.
  • Camisetas y pantalones en buen estado.
  • Zapatos cerrados.
  • Impermeables.

Limpieza

  • Cloro.
  • Detergente.
  • Escobas.
  • Baldes.
  • Guantes de limpieza.

Artículos para niños

  • Pañales.
  • Biberones.
  • Mantas.
  • Juguetes pequeños o libros que ayuden a reducir el estrés de los menores.

Cruz Roja habilitó canales para localizar familiares

La Cruz Roja Colombiana también activó mecanismos para ayudar a las personas que no han logrado establecer comunicación con sus familiares en Venezuela tras la emergencia.

Los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través del WhatsApp 324 530 9495, la línea gratuita 132 o el correo electrónico rcf@cruzrojabogota.org.co, desde donde se coordina el restablecimiento del contacto entre familias.

La Fundación Juntos Se Puede hizo un llamado a los bogotanos para que apoyen la campaña humanitaria con donaciones en buen estado, recordando que cada aporte puede contribuir a aliviar las necesidades más urgentes de las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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