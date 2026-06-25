Así puede ayudar desde Bogotá a los afectados por el terremoto en Venezuela

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La comunidad venezolana residente en Colombia comenzó a organizar ayudas humanitarias para atender a las personas afectadas por el doble terremoto ocurrido en Venezuela.
En contexto: Terremoto en Venezuela obliga a suspender operaciones aéreas desde Bogotá
La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones que serán enviadas a las comunidades damnificadas. El punto de recolección está ubicado en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, y funciona todos los días entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.
La organización explicó que, debido a la magnitud de la emergencia, se prioriza la recolección de artículos de primera necesidad que puedan contribuir a la atención inmediata de las familias afectadas.
¿Qué se puede donar?
Entre los elementos que está recibiendo la fundación se encuentran:
Alimentos e hidratación
- Agua potable embotellada.
- Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.
- Conservas como atún y sardinas.
- Fríjoles y otros granos enlatados.
- Galletas y barras energéticas.
- Leche en polvo o UHT.
- Alimentos para bebés.
- Concentrado para mascotas.
Elementos de higiene
- Papel higiénico.
- Jabón.
- Cepillos y crema dental.
- Toallas sanitarias.
- Pañales para bebé y adulto.
- Toallas húmedas.
- Alcohol y gel antibacterial.
- Bolsas de basura resistentes.
Atención médica
- Botiquines de primeros auxilios.
- Gasas, vendas y esparadrapo.
- Antisépticos.
- Analgésicos.
- Suero de rehidratación oral.
- Guantes desechables.
- Medicamentos para enfermedades crónicas.
Abrigo y refugio
- Cobijas.
- Colchonetas.
- Sacos de dormir.
- Carpas.
- Lonas plásticas.
- Cuerdas.
Iluminación y energía
- Linternas.
- Pilas.
- Power banks.
- Cargadores solares.
- Radios de baterías o de manivela.
Ropa
- Ropa interior y medias nuevas.
- Camisetas y pantalones en buen estado.
- Zapatos cerrados.
- Impermeables.
Limpieza
- Cloro.
- Detergente.
- Escobas.
- Baldes.
- Guantes de limpieza.
Artículos para niños
- Pañales.
- Biberones.
- Mantas.
- Juguetes pequeños o libros que ayuden a reducir el estrés de los menores.
Cruz Roja habilitó canales para localizar familiares
La Cruz Roja Colombiana también activó mecanismos para ayudar a las personas que no han logrado establecer comunicación con sus familiares en Venezuela tras la emergencia.
Los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través del WhatsApp 324 530 9495, la línea gratuita 132 o el correo electrónico rcf@cruzrojabogota.org.co, desde donde se coordina el restablecimiento del contacto entre familias.
La Fundación Juntos Se Puede hizo un llamado a los bogotanos para que apoyen la campaña humanitaria con donaciones en buen estado, recordando que cada aporte puede contribuir a aliviar las necesidades más urgentes de las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.