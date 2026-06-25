Así puede ayudar desde Bogotá a los afectados por el terremoto en Venezuela

La Fundación Juntos se Puede y la Cruz Roja coordinan las acciones de acopio y ubicación de familiares de venezolanos residentes en Bogotá que permanecen incomunicados. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La comunidad venezolana residente en Colombia comenzó a organizar ayudas humanitarias para atender a las personas afectadas por el doble terremoto ocurrido en Venezuela.

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La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones que serán enviadas a las comunidades damnificadas. El punto de recolección está ubicado en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, y funciona todos los días entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

La organización explicó que, debido a la magnitud de la emergencia, se prioriza la recolección de artículos de primera necesidad que puedan contribuir a la atención inmediata de las familias afectadas.

¿Qué se puede donar?

Entre los elementos que está recibiendo la fundación se encuentran:

Alimentos e hidratación

Agua potable embotellada.

Pastillas potabilizadoras o filtros de agua.

Conservas como atún y sardinas.

Fríjoles y otros granos enlatados.

Galletas y barras energéticas.

Leche en polvo o UHT.

Alimentos para bebés.

Concentrado para mascotas.

Elementos de higiene

Papel higiénico.

Jabón.

Cepillos y crema dental.

Toallas sanitarias.

Pañales para bebé y adulto.

Toallas húmedas.

Alcohol y gel antibacterial.

Bolsas de basura resistentes.

Atención médica

Botiquines de primeros auxilios.

Gasas, vendas y esparadrapo.

Antisépticos.

Analgésicos.

Suero de rehidratación oral.

Guantes desechables.

Medicamentos para enfermedades crónicas.

Abrigo y refugio

Cobijas.

Colchonetas.

Sacos de dormir.

Carpas.

Lonas plásticas.

Cuerdas.

Iluminación y energía

Linternas.

Pilas.

Power banks.

Cargadores solares.

Radios de baterías o de manivela.

Ropa

Ropa interior y medias nuevas.

Camisetas y pantalones en buen estado.

Zapatos cerrados.

Impermeables.

Limpieza

Cloro.

Detergente.

Escobas.

Baldes.

Guantes de limpieza.

Artículos para niños

Pañales.

Biberones.

Mantas.

Juguetes pequeños o libros que ayuden a reducir el estrés de los menores.

Cruz Roja habilitó canales para localizar familiares

La Cruz Roja Colombiana también activó mecanismos para ayudar a las personas que no han logrado establecer comunicación con sus familiares en Venezuela tras la emergencia.

Los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través del WhatsApp 324 530 9495, la línea gratuita 132 o el correo electrónico rcf@cruzrojabogota.org.co, desde donde se coordina el restablecimiento del contacto entre familias.

La Fundación Juntos Se Puede hizo un llamado a los bogotanos para que apoyen la campaña humanitaria con donaciones en buen estado, recordando que cada aporte puede contribuir a aliviar las necesidades más urgentes de las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.

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