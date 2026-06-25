Terremoto en Venezuela obliga a suspender operaciones aéreas desde Bogotá

Aterrizaje de un avión por la pista 32, la cual ha tenido cambios por cuenta de las condiciones metereológicas. Foto: @el_julianmartin Foto: Julian Martínez

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La conectividad aérea regional hacia Venezuela se encuentra paralizada tras los dos fuertes terremotos registrados la tarde del miércoles que afecto varios estados del vecino país. Entre los impactos del simso a la infraestructura, se contaron graves daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectando sus sistemas de control y obligando a las principales aerolíneas que operan desde Bogotá y Panamá a cancelar sus operaciones comerciales.

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Las rutas afectadas

Avianca confirmó la suspensión de cuatro vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá: el trayecto AV122 del miércoles 24 de junio, y las frecuencias AV123, AV142 y AV143 programadas para el jueves 25 de junio.

Por su parte, Copa Airlines suspendió sus vuelos entre Panamá y Caracas fijados para la noche del miércoles y la jornada del jueves debido a la clausura del espacio aéreo venezolano. Latam Airlines y las compañías que cubren la ruta España-Caracas (Iberia, Air Europa y Plus Ultra) también cancelaron sus itinerarios previstos.

Planes de flexibilización y medidas comerciales

Para atender a los usuarios afectados con reservas vigentes hacia la capital venezolana, las aerolíneas activaron planes de contingencia y protección comercial exentos de penalidades:

Avianca y Latam: Habilitaron medidas para pasajeros con reservas hasta el 1.º de julio. Ofrecen reprogramación de fecha sin costo (hasta 15 días después con Avianca y hasta 7 días con Latam), reembolso del 100% del dinero por trayectos no utilizados y la opción excepcional de cambiar el destino final hacia el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta (CUC) para continuar el viaje por vía terrestre.

Copa Airlines: La aerolínea panameña permitirá modificaciones de fecha hasta el 31 de julio. Asimismo, habilitó la opción de cambiar el origen o destino hacia otras terminales venezolanas operativas, específicamente las ciudades de Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, además de reembolsos para boletos elegibles.

Balance de la emergencia

Los reportes emitidos por las agencias de noticias y las autoridades locales reflejan la magnitud del desastre en el vecino país. Mientras los datos entregados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, daban cuenta preliminar de al menos 162 muertos y 971 heridos, los balances más recientes recopilados por las autoridades y organismos de socorro advierten que hay miles de personas desaparecidas.

Las aerolíneas expresaron su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el movimiento telúrico e instaron a los viajeros a consultar el estado prioritario de sus itinerarios a través de sus canales digitales oficiales mientras se evalúa la evolución de la situación operativa en el aeropuerto de Maiquetía.

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