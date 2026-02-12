Desde Bogotá: así puede ayudar a los damnificados por las inundaciones en Córdoba

El Banco de Alimentos de Bogotá habilitó sus sedes físicas y plataformas digitales para recibir aportes económicos y donaciones en especie, como alimentos, ropa y elementos de primera necesidad. Foto: EFE - Carlos Ortega

Mientras miles de familias en el departamento de Córdoba enfrentan inundaciones, pérdidas materiales y daños en sus viviendas por cuenta de la fuerte temporada de lluvias, en Bogotá se activaron distintos puntos de recolección y campañas solidarias para canalizar ayudas humanitarias hacia las zonas más afectadas.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 120.000 personas resultaron damnificadas y al menos 24 municipios presentan graves afectaciones. Ante este panorama, entidades públicas, organizaciones humanitarias y fundaciones sociales habilitaron espacios para recibir donaciones y facilitar su envío al Caribe colombiano.

El Concejo de Bogotá habilitó centro de acopio

El Concejo de Bogotá anunció que sus instalaciones funcionarán como centro de acopio para recibir ayudas humanitarias, las cuales serán entregadas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar su transporte hasta Córdoba.

Desde el jueves 12 de febrero, los ciudadanos pueden llevar donaciones a las entradas del Concejo.

Elementos que se reciben:

Alimentos no perecederos

Ropa en buen estado

Artículos de aseo personal

Cobijas y frazadas

Elementos de primeros auxilios

La Mesa Directiva del Concejo hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa solidaria y apoyar a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones.

Donaciones a través del Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de Bogotá habilitó sus sedes físicas y plataformas digitales para recibir aportes económicos y donaciones en especie, como alimentos, ropa y elementos de primera necesidad.

Los ciudadanos pueden realizar donaciones entre COP 25.000 y COP 10 millones, con el objetivo de recolectar más de 100 toneladas de ayuda para la región.

Los recursos serán destinados a la compra y distribución de alimentos básicos para las comunidades afectadas.

Apoyo para animales afectados por las inundaciones

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en articulación con la Cruz Roja Colombiana, mantiene activa una campaña para atender a los animales impactados por la emergencia.

Las donaciones en dinero pueden realizarse a través de la cuenta Davivienda No. 05604550699996904

También se reciben aportes presenciales en la sede administrativa de la Cruz Roja en Bogotá:

Dirección: Carrera 24 #63-38

Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

No se reciben medicamentos

Campaña nacional de El Minuto de Dios

La Minuto de Dios activó una campaña nacional para apoyar a las familias damnificadas por el invierno, con especial énfasis en Córdoba.

Donaciones en dinero:

Cuenta Davivienda: 004069997585

Página web oficial

Línea telefónica: 601 5874441

Donaciones en especie:

Arroz, pasta, atún, granos, harina, aceite, panela, azúcar

Elementos de aseo e higiene

Colchonetas y frazadas nuevas

Punto de entrega en Bogotá:

Banco de Ropas

Dirección: Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Las autoridades departamentales han advertido que la situación en Córdoba continúa siendo crítica, debido a los niveles de los ríos, el deterioro de vías y la pérdida de cultivos y viviendas.

Muchas familias permanecen en albergues temporales o en casas de familiares, sin acceso completo a servicios básicos, alimentación suficiente o condiciones dignas.

Por esta razón, las campañas de donación siguen siendo clave para atender las necesidades más urgentes.

Llamado a la solidaridad

Las entidades que lideran estas iniciativas reiteraron la importancia de realizar las donaciones únicamente a través de canales oficiales, para garantizar que los recursos lleguen de manera segura a las comunidades afectadas.

Asimismo, recordaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, contribuye a aliviar la emergencia y apoyar la reconstrucción de cientos de hogares.

La ciudadanía interesada en ayudar puede acercarse a cualquiera de estos puntos y sumarse a una red solidaria que busca llevar alivio a una de las regiones más golpeadas por el invierno en el país.

