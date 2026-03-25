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Así puede votar para elegir el nombre de las estaciones del Metro: ¿qué opciones hay?

El nombre de 3 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro podrá ser escogido por los ciudadanos.

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Redacción Bogotá
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25 de marzo de 2026 - 03:14 p. m.
Primer tren del Metro de Bogotá
Primer tren del Metro de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá
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Desde el 24 de marzo y hasta el 24 de abril, las personas podrán votar para elegir el nombre de 3 de las 16 estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Lea más: ¿Necesita cambiar su puesto de votación?: Registraduría habilita portales de Transmilenio

El anuncio fue hecho por la Empresa Metro para invitar a los ciudadanos a participar de este ejercicio, justificando que las restantes 12 estaciones ya fueron “bautizadas” de acuerdo con los hitos geográficos tradicionales donde están ubicadas, que en su mayoría están asociados a las estaciones del sistema Transmilenio.

¿Cómo votar?

Las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24) son las que están bajo consideración de la ciudadanía.

Para votar puede hacerlo por medio de dos opciones:

  1. Ingresar a la página web de la Alcaldía Mayor https://bogota.gov.co/
  2. Ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 3160231524 (https://bit.ly/3SIgUS9). Allí escribe la palabra “Votación Metro” y el sistema lo llevará directamente al menú para elegir. 

Para la estación 3 le preguntará entre las opciones:

🅰️ Ciudad Kennedy

🅱️ Agoberto Mejía

Para la estación 4:

🅰️ Timiza

🅱️ Los Periodistas

Y para la estación 10:

🅰️ Santa Isabel

🅱️ La Fraguita

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 8 de ellas integradas directamente con Transmilenio y 2 por proximidad, además de 28 edificios de acceso.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

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Por Redacción Bogotá

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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 31 minutos
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