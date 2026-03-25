Así puede votar para elegir el nombre de las estaciones del Metro: ¿qué opciones hay?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde el 24 de marzo y hasta el 24 de abril, las personas podrán votar para elegir el nombre de 3 de las 16 estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
Lea más: ¿Necesita cambiar su puesto de votación?: Registraduría habilita portales de Transmilenio
El anuncio fue hecho por la Empresa Metro para invitar a los ciudadanos a participar de este ejercicio, justificando que las restantes 12 estaciones ya fueron “bautizadas” de acuerdo con los hitos geográficos tradicionales donde están ubicadas, que en su mayoría están asociados a las estaciones del sistema Transmilenio.
¿Cómo votar?
Las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24) son las que están bajo consideración de la ciudadanía.
Para votar puede hacerlo por medio de dos opciones:
- Ingresar a la página web de la Alcaldía Mayor https://bogota.gov.co/
- Ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 3160231524 (https://bit.ly/3SIgUS9). Allí escribe la palabra “Votación Metro” y el sistema lo llevará directamente al menú para elegir.
Para la estación 3 le preguntará entre las opciones:
🅰️ Ciudad Kennedy
🅱️ Agoberto Mejía
Para la estación 4:
🅰️ Timiza
🅱️ Los Periodistas
Y para la estación 10:
🅰️ Santa Isabel
🅱️ La Fraguita
La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 8 de ellas integradas directamente con Transmilenio y 2 por proximidad, además de 28 edificios de acceso.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.