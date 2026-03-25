¿Necesita cambiar su puesto de votación?: Registraduría habilita portales de Transmilenio

Puede cambiar su puesto de votación en estaciones de Transmilenio. Foto: Concejo de Bogotá

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Faltando poco más de dos meses para la primera vuelta presidencial la Registraduría Nacional habilitó varios puntos móviles en 9 portales de Transmilenio para cambio de puesto de votación o inscripción de cédulas.

“Del 25 al 31 de marzo, los usuarios de Transmilenio en Bogotá podrán cambiar o actualizar su puesto de votación en las jornadas móviles de inscripción organizadas por la Registraduría Distrital en los nueve portales del sistema: El Dorado, Usme, 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal”, se lee en el comunicado.

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Además, este trámite podrá hacerse entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y la población tendrá plazo hasta el 31 de marzo para cambiar su lugar de votación, según el calendario electoral. Tenga en cuenta que quienes ya realizaron este trámite para las votaciones al Congreso no deberán hacerlo de nuevo para las elecciones presidenciales.

“Es gratuito y solo deben realizarlo aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”, precisa el ente registrador.

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Además de estos 9 puntos nuevos, hay otros 83 puntos en la ciudad: en centros comerciales, plazas de mercado y otros, así como en las 29 registradurías auxiliares de la capital. Además, si desea consultar su lugar de votación puede hacerlo a través de la página de la Registraduría o en alguno de los puntos físicos ya mencionados.

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