Así quedaron las tarifas de los peajes de ingreso y salida de Bogotá desde este 16 de enero

Peaje del Norte de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este viernes 16 de enero entró en vigencia el ajuste en las tarifas de varios peajes del país, incluidos los principales accesos a Bogotá. El incremento responde, en primer lugar, a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró el 2025 con un 5,10 %, según el DANE, y en algunos casos a un aumento adicional derivado del proceso de “normalización” de tarifas.

Lea más: Robo a un vehículo desató un tiroteo en Engativá

La actualización aplica a los peajes operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). De acuerdo con esa entidad, 15 peajes del país tienen un incremento complementario asociado al Decreto 050, que congeló las tarifas al inicio del actual Gobierno y que ahora busca ponerse al día de forma gradual. El valor final que pagan los usuarios es la suma del IPC y el porcentaje definido para cada caso por el Ministerio de Transporte.

Peajes de entrada y salida de Bogotá

Estos son los nuevos valores que deben tener en cuenta los conductores de vehículos de categoría 1 (es decir, vehículos livianos, incluyendo automóviles, camperos, camionetas y microbuses que tienen ejes de llanta sencilla) que ingresan o salen de la capital.

Peaje Calle 13 Nueva tarifa: $12.400

Peaje de Siberia Nueva tarifa: $19.450

Peaje Andes Nueva tarifa: $14.300

Peaje Boquerón Nueva tarifa: $13.900

Cabe aclarar que, de los 15 peajes que tendrán el incremento gradual que anunció el Gobierno Nacional, para el ingreso a Bogotá dicho aumento solo aplicará en el peaje de los Andes. El valor de ese aumento aún no ha sido anunciado por la ANI. En el resto de peajes solo aplica el incremento derivado del IPC.

El ajuste tiene impacto directo en quienes se movilizan a diario entre Bogotá y municipios cercanos como Funza, Mosquera, Madrid, Chía o el corredor hacia el Llano, especialmente transportadores y trabajadores que dependen del vehículo particular.

Le puede interesar: Judicializan a hombre involucrado en un intento de atentado terrorista en Bogotá

Las autoridades recomiendan a los conductores planear con anticipación sus desplazamientos y presupuestos, teniendo en cuenta que estos valores ya rigen en los accesos a la ciudad y que otros peajes del país también registraron incrementos similares desde hoy.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.