Robo a un vehículo desató un tiroteo en Engativá

Un intento de hurto de accesorios de un vehículo terminó en un tiroteo la tarde del 15 de enero, en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. El hecho dejó un presunto delincuente muerto, otro capturado y una motocicleta inmovilizada, tras la reacción de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, hacia las 4:00 p. m., dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron sorprendidos robando espejos de una camioneta estacionada en vía pública, en la carrera 73 Bis con calle 48. La escena fue observada por un escolta de la UNP que se encontraba en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial, el funcionario intervino al percatarse del hurto y accionó su arma de dotación en lo que, según las autoridades, se dio en el marco de la legítima defensa. Uno de los presuntos ladrones murió en el lugar de los hechos, mientras que el segundo intentó huir, pero fue capturado minutos después durante el operativo de reacción desplegado por la Policía.

“El hurto fue cometido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Un funcionario de la Unidad Nacional de Protección reaccionó y neutralizó a uno de los presuntos delincuentes”, explicó el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será judicializado por el delito de hurto, además de otros cargos que puedan surgir en el desarrollo de la investigación. La motocicleta utilizada para cometer el robo fue inmovilizada y quedó como elemento material probatorio.

Al lugar llegaron unidades de criminalística y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron el levantamiento del cuerpo, la recolección de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad del sector, cuyos registros ya hacen parte del proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación sospechosa y recordaron que los procedimientos continúan bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el uso del arma por parte del escolta.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de armas de fuego en contextos de hurto y la delgada línea entre la legítima defensa, la reacción armada y la protección de la vida en escenarios de inseguridad urbana.

