Así se prepara el Terminal Salitre de Bogotá para la temporada de Semana Santa

El Terminal de Transporte de Bogotá (sede Salitre) anunció la renovación por segundo año consecutivo de la alianza con la plataforma tecnológica redBus, con el objetivo de que los usuarios puedan de manera segura, ágil y fácil seguir comprando sus pasajes de bus por internet, evitando largas filas y disminuyendo el contacto entre personas.

Durante los días de la próxima Semana Santa, se estima que los viajeros que salgan de Bogotá se acerquen a las cifras de 2019, año en el que salieron alrededor de 1,5 millones de vehículos de la capital. Además, el Terminal indicó que en esta etapa de reactivación los buses irán del 70 al 100 % de su capacidad, según el recorrido establecido.

Esta alianza se alinea con ese propósito de desarrollar acciones para promover la oferta de transporte terrestre a través de plataformas virtuales y se enmarca en el #PactoPorLaReactivación 2.0 que suscribió la @TerminalBogota con transportadores y comerciantes. pic.twitter.com/vsrlLOrA10 — Terminales de Bogotá (@TerminalBogota) March 24, 2022

Por su parte, la plataforma redBus aseguró que la pandemia modificó la cultura de viaje en transporte terrestre en el país y confirmó que los canales de venta digital de tiquetes son ahora el conducto preferido por los usuarios de transporte intermunicipal, ya que pueden encontrar la programación de los viajes, disponibilidad de buses, selección de sillas, tarifas, empresas transportadoras y, allí mismo, realizar el proceso de pago.

“En el marco del Pacto por la Reactivación 2.0 que suscribimos con transportadores y comerciantes, nos comprometimos a implementar acciones para promover la oferta de transporte terrestre, por eso es muy satisfactorio sellar una nueva alianza con redBus, multinacional que está incorporando las mejores prácticas globales para impulsar la venta de tiquetes online en nuestro país. Este importante logro nos permite avanzar en la transformación de la empresa, brindando un servicio de calidad tanto a viajeros como a transportadores”, indicó Ana María Zambrano Duque, Gerente Terminal de Transporte de Bogotá.

Por último, invitó a todos los ciudadanos a hacer la compra de sus tiquetes con anticipación por medio de la página web de la Terminal o en la de redBus y no esperar hasta última hora, pues no solo los costos de los pasajes pueden incrementar, sino también corren el riesgo de no poderlos adquirir.

