Así será el cambio de medidores de agua en Bogotá: zonas, costos y lo que debe saber

La Empresa de Acueducto de Bogotá inició el reemplazo de 319 mil medidores en la ciudad para corregir fallas de submedición. Foto: Acueducto de Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comenzó la renovación gradual de los medidores de agua en la capital. Según análisis técnicos de la propia entidad, el 82,7 % de los medidores instalados en la ciudad deben ser actualizados, pues el desgaste por el tiempo de uso afecta la precisión y genera consumos que los equipos viejos no registran por completo.

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Advierte el Acueducto que el plan de modernización se ampara en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que permite el reemplazo de los dispositivos cuando existen tecnologías más precisas. Así las cosas, en esta primera etapa, el se prevé el cambio de 319 mil medidores por tecnología volumétrica o estática.

¿Dónde inicia el reemplazo?

Actualmente, la empresa avanza en la instalación de 11 mil medidores en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. El proceso no es masivo e imprevisto: solo aplicará para los usuarios previamente informados.

¿Quién paga el nuevo medidor y cómo?

Señala la entidad que, de acuerdo con la normativa vigente, el medidor es propiedad del usuario y forma parte de la instalación domiciliaria. Por esta razón:

El costo del equipo y su instalación se cobrará en la factura del servicio.

La EAAB dispondrá de opciones de financiación de hasta 36 meses , según las condiciones del usuario.

Pagos en efectivo prohibidos: Ningún funcionario o técnico está autorizado para cobrar dinero en efectivo o recibir pagos directos. Todo cobro se reflejará exclusivamente en el recibo.

Paso a paso del procedimiento

El cambio se ejecutará mediante las siguientes etapas. Tenga en cuenta que deben cumplirse a cabalidad, de lo contrario, notifique al Acueducto cualquier anomalía o sospecha:

Notificación: Comunicación previa al usuario informándole su inclusión en el programa. Inspección: Visita técnica de verificación para evaluar las condiciones de la instalación. Programación: Agendamiento del cambio, donde se informará el procedimiento y los costos. Instalación: Realizada por personal autorizado. Pruebas: Verificación del funcionamiento para validar la medición. Cierre: Formalización del proceso mediante un acta de instalación.

Plan piloto en propiedad horizontal

De manera paralela, la entidad implementará un piloto para cambiar medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas. Estos equipos miden el volumen de agua que ingresa a todo el conjunto para detectar fugas en zonas comunes.

Para las comunidades seleccionadas en este piloto, la instalación del medidor totalizador no representará ningún cobro por el valor del equipo.

Canales de atención

Para resolver dudas o verificar la identidad de los técnicos, la EAAB habilitó la Acualínea 116, la línea nacional 018000116007, los puntos de atención presencial y la red CADE.

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