Rescatan a niña de siete años que habría sido abandonada en una vivienda de Puente Aranda

La niña entregó varios mensajes de auxilio por una ventana antes de ser rescatada por la Policía en Puente Aranda. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Una niña de siete años fue rescatada por la Policía en el barrio Galán, localidad de Puente Aranda, luego de que la comunidad advirtiera que, al parecer, permanecía sola dentro de una vivienda.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados acudieron al lugar para verificar la denuncia y encontraron a la menor en evidente estado de angustia. A través de una ventana, la niña les entregó varios papelitos en los que pedía ayuda y les manifestó que se encontraba sola desde horas de la mañana.

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Con el apoyo de una vecina, los policías lograron ingresar al inmueble y poner a salvo a la menor. Posteriormente, fue dejada a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y trasladada al Centro Especializado Revivir, donde quedó bajo la atención del defensor de familia de turno para el restablecimiento de sus derechos.

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que la rápida reacción de la patrulla de Infancia y Adolescencia permitió proteger a la menor y activar la ruta de atención correspondiente.

La institución informó que en lo corrido de 2026 ha atendido 263 casos de niños, niñas y adolescentes relacionados con negligencia, abandono o rescates en Bogotá. Por ello, hizo un llamado a padres, cuidadores y ciudadanos para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

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