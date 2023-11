Así será la construcción de la estación nueve del Metro de Bogotá, ¿en dónde será?

Así está proyectada la estación de metro por la cual la estación Sena de Transmilenio, será demolida. Foto: EMB

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanzan a toda marcha, a pesar de los múltiples reparos que sostiene aún el presidente Gustavo Petro, frente a la posibilidad de enterrar un tramo de esta línea. Aunque los estudios del presidente siguen en marcha, la Empresa Metro de Bogotá iniciará la construcción de la estación número nueve del metro en la autopista sur con calle 17 sur.

Para hacerlo, la EMB anunció que el próximo 7 de noviembre arranca el desmonte de la estación de Transmilenio Sena, razón por la cual, la empresa y la Secretaría de Movilidad lanzaron un plan de movilidad que involucra el sistema de transporte masivo.

Este frente de obra implica el cierre total de las calzadas exclusivas del sistema en el horario que está por fuera de la operación de TransMilenio, es decir, entre las 12:30 a.m. y las 3:30 a.m. Por otro lado, la empresa afirma que este cierre no restringirá los accesos a los predios cercanos a la obra y no generará afectación a los andenes, pasos peatonales de la autopista ni al tránsito vehicular sobre los carriles mixtos.

La obra

Las obras iniciarán con la remoción de los torniquetes de entrada, taquillas y cualquier sistema de recaudo presente. Luego de esto, se hará el desmantelamiento de los acabados de la estación, desde las señales luminosas, las cámaras, elementos eléctricos, ventanas, puertas y fachadas, y finalmente el desarme y traslado de la estructura metálica a un sitio previamente acordado.

La demolición de los cimientos, suelos y losas, permitirán adaptar el lugar para el inicio de la nueva estación de TransMilenio que se integrará con la estación 9 de la PLMB, en donde se construirán también los cimientos de las escaleras y ascensores y continuar así con la elevación de la estructura metálica.

Alternativas de Transmilenio

Con el fin de suplir la necesidad de movilidad en este corredor y entendiendo que cientos de personas se movilizan a diario en la estación Sena, Transmilenio anunció los siguientes cambios:

Las rutas K43 - G43; D22 – G22; B11-G11; 4; tendrán una suspensión temporal de las paradas de estos servicios en la estación SENA.

La ruta D22- G22 adicionará una parada temporal en la estación Santa Isabel.

