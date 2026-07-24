Así usan fachadas de mensajeros para cometer hurtos en barrios residenciales de Bogotá

Fue capturado en flagrancia tras robar a una mujer en la puerta de su vivienda. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 25 años fue capturado en las últimas horas en la localidad de Engativá, señalado de participar en un hurto cometido con arma de fuego contra una mujer que se disponía a ingresar a su vivienda.

Le puede interesar: Mientras crecen los robos a viviendas en Bogotá, más conjuntos retiran a sus vigilantes

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto delincuente utilizaba una motocicleta identificada sin símbolos de una empresa de mensajería, con el objetivo de no levantar sospechas entre los vecinos y las autoridades y lograr pasar desapercibido mientras planeaba y ejecutaba hurtos, generalmente en compaía de un cómplice.

El último hecho, que terminó con su captura, ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima alertó a las autoridades tras ser intimidada y despojada de sus pertenencias en la puerta de su casa.

Durante el operativo, los uniformados interceptaron una motocicleta que coincidía con las características entregadas por la víctima. En medio del procedimiento, uno de los sospechosos intentó escapar, pero fue capturado por los policías.

Tras el registro, las autoridades encontraron en poder del detenido una pistola con un cartucho y recuperaron varios elementos hurtados, cuyo valor fue estimado en cerca de tres millones de pesos. También fue inmovilizada la motocicleta de mensajería que, según la Policía, habría sido utilizada para la comisión del delito.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Entre tanto, los objetos recuperados fueron devueltos a la víctima.

El teniente coronel José Bejarano, comandante de la Estación de Policía de Engativá, confirmó que el detenido registra antecedentes por hurto calificado.

Aunque las autoridades continúan investigando la relación del hombre con otros hechos delictivos, el caso señala la periodicidad con la que sucede una modalidad recurrente en Bogotá: el uso de vehículos, prendas o elementos asociados a actividades cotidianas para evitar sospechas y facilitar la comisión de robos.

La captura se produce en un contexto de preocupación por la seguridad residencial en Bogotá. De acuerdo con cifras citadas por las empresas de vigilancia privada, el hurto a viviendas pasó de 2.552 casos en 2025 a 2.815 durante 2026, un incremento del 10,3 %.

El aumento coincide con una tendencia creciente en conjuntos y edificios residenciales de reemplazar la vigilancia presencial por sistemas automatizados de control de acceso, cámaras y portería virtual.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.