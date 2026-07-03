Mientras crecen los robos a viviendas en Bogotá, más conjuntos retiran a sus vigilantes

Cada vez más conjuntos residenciales en Bogotá reemplazan la vigilancia presencial por sistemas automatizados, mientras el hurto a viviendas registra un aumento este año. Foto: Cristian Garavito

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El robo a viviendas volvió a encender las alarmas en Bogotá. Mientras este delito registra un aumento durante 2026, las empresas de seguridad privada advierten que cada vez más conjuntos residenciales y edificios están optando por retirar a los vigilantes para reemplazarlos por sistemas automatizados, una decisión que, según el gremio, podría generar nuevos riesgos si no se implementa con los protocolos adecuados.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por las empresas colombianas de seguridad privada, el hurto a residencias pasó de 2.552 casos en 2025 a 2.815 durante 2026, lo que representa un incremento del 10,3 %. Se trata de uno de los pocos delitos de alto impacto que presenta un aumento este año en la ciudad.

Para el gremio, esta tendencia coincide con una creciente decisión de administradores y copropiedades de reducir costos eliminando el servicio de vigilancia presencial y dejando la seguridad exclusivamente en manos de cámaras, controles de acceso, portería virtual y otros sistemas tecnológicos.

“La tecnología es una aliada fundamental de la seguridad, pero nunca debe entenderse como un reemplazo absoluto del talento humano. Las cámaras, los controles de acceso y la inteligencia artificial potencian la labor del vigilante, pero no la sustituyen”, señaló el gremio.

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La advertencia también coincide con recientes pronunciamientos del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien ha insistido en que la automatización de los sistemas de vigilancia debe implementarse siguiendo protocolos que garanticen la protección de los residentes y no bajo la premisa de que la tecnología puede reemplazar por completo a un guarda de seguridad.

¿Qué riesgos advierten?

Según las empresas de seguridad, existen situaciones en las que la presencia de un vigilante continúa siendo determinante, entre ellas:

Identificar comportamientos sospechosos que un software puede no detectar.

Atender de manera inmediata emergencias médicas, incendios o hechos de violencia.

Verificar físicamente el ingreso de visitantes, proveedores y vehículos.

Coordinar la respuesta con la Policía y los organismos de emergencia.

Brindar apoyo a residentes, especialmente adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

El gremio también advirtió que una automatización sin acompañamiento profesional puede generar una falsa sensación de seguridad y facilitar que estructuras criminales aprovechen vulnerabilidades tecnológicas o errores en la operación de estos sistemas.

Por ello, insistió en que el modelo más efectivo no consiste en escoger entre tecnología o vigilancia humana, sino en combinar ambos elementos.

“El futuro de la seguridad es un modelo híbrido, donde la inteligencia artificial, las cámaras inteligentes y los controles biométricos trabajen de la mano con vigilantes capacitados que puedan tomar decisiones en tiempo real”, concluyó el gremio.

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