Así va recuperación de víctimas de accidente causado por taxista ebrio en San Cristóbal

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Archivo Particular

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente informó que los tres pacientes involucrados en el siniestro vial ocurrido el pasado sábado en la localidad de San Cristóbal continúan recibiendo atención médica especializada e integral en el Hospital Santa Clara.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor de 7 años permanece en estado crítico y bajo monitoreo constante por parte del equipo médico, que adelanta todas las intervenciones necesarias para estabilizar su condición.

Por su parte, la menor de 12 años se encuentra hospitalizada y en condición estable. Además del seguimiento clínico, recibe acompañamiento psicosocial y apoyo de los equipos de salud mental dentro del proceso de duelo que enfrenta su familia.

En cuanto al paciente masculino de 27 años, la Subred precisó que ingresó el pasado lunes 10 de noviembre por urgencias del Hospital La Victoria y fue trasladado ese mismo día al Hospital Santa Clara, donde continúa con manejo especializado.

El Distrito reiteró su compromiso con una atención digna, así como su solidaridad con las familias afectadas. Los equipos de salud física y mental continúan brindando acompañamiento permanente a los pacientes y a sus allegados, como parte del enfoque integral de atención.

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de una de las menores que fue arrollada por José Eduardo Chala. Lo anterior fue confirmado por el secretario de Salud, Gerson Bermont, a través de sus redes sociales, quien informó que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Karol Stepanía, menor de 15 años, que resultó lesionada en un siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este acto de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a su familia”.

Un primer diagnóstico conocido de la joven, de 15 años, fue de muerte cerebral y esta tarde, sobre las 4:34 p.m., murió tras un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció ante la noticia, indicando que “la irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente el fallecimiento de Karol Stepanía. A su familia, toda nuestra solidaridad”, señaló. Así mismo, indico que el caso no quedará en la impunidad.

Conductor fue enviado a prisión

José Eduardo Chala Franco, el taxista borracho, que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá, esperará el monto de su condena en prisión. Así lo determinó el juez de garantías quien, luego de que el procesado aceptara cargos por tentativa de homicidio, dictó en su contra medida de aseguramiento en centro carcelario.

El hecho se suma a un panorama alarmante en materia de conducción bajo efectos del alcohol. En 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó 1.061 comparendos por manejar en estado de embriaguez en Bogotá, mientras la Policía Metropolitana advierte que cada fin de semana sorprende decenas de casos nuevos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.