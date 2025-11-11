Falleció menor de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en Bogotá

Velatón en el barrio La Sierra, San Cristóbal, por la salud de los niños que se debaten entre la vida y la muerte tras un grave accidente. Foto: Óscar Pérez

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de una de las menores que fue arrollada por un taxista en estado de embriaguez. Lo anterior, fue confirmado por el secretario de Salud, Gerson Bermont, a través de sus redes sociales, quien informó que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Karol Stepanía, menor de 15 años, que resultó lesionada en un siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este acto de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a su familia”.

Un primer diagnóstico conocido de la joven, de 15 años, fue de muerte cerebral y esta tarde, sobre las 4:34 p.m., murió tras un paro cardiorrespiratorio.

De igual manera, del accidente quedaron 11 personas lesionadas. A ellos se suman un bebé, de cuatro meses, quien presenta politraumatismos; otros menores de 12 años y varios adultos, entre los 22 y 40 años, que fueron remitidos a distintas clínicas del sur de la ciudad, con politraumatismos y lesiones de gravedad variable.

Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales. — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) November 11, 2025

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció ante la noticia, indicando que “la irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente el fallecimiento de Karol Stepanía. A su familia, toda nuestra solidaridad”, señaló. Así mismo, indico que el caso no quedará en la impunidad.

¿Qué se sabe del conductor?

José Eduardo Chala Franco, el taxista borracho, que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá, esperará el monto de su condena en prisión. Así lo determinó el juez de garantías quien, luego de que el procesado aceptara cargos por tentativa de homicidio, dictó en su contra medida de aseguramiento en centro carcelario.

El hecho se suma a un panorama alarmante en materia de conducción bajo efectos del alcohol. En 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó 1.061 comparendos por manejar en estado de embriaguez en Bogotá, mientras la Policía Metropolitana advierte que cada fin de semana sorprende decenas de casos nuevos.

