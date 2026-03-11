Ataque armado en Ciudad Tunal dejó un hombre muerto tras ser baleado en un vehículo

La tarde del miércoles 11 de marzo de 2026, un hombre que conducía un vehículo en el sector de Ciudad Tunal fue baleado por sujetos que se movilizaban en moto. Tras ser trasladado a un centro asistencial, falleció. Los hechos ocurrieron en la calle 47B sur con carrera 24. Foto: Archivo Particular

Un hombre murió este miércoles tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, en un nuevo ataque sicarial ocurrido en vía pública de la capital del país.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió hacia la 1:20 p. m. en la calle 47B sur # 24-25, donde sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra una persona que se encontraba al interior de un vehículo.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital El Tunal. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso al centro médico.

De la información de los responsables es poco lo que se sabe, por el momento la investigación del caso quedó a cargo del CTI, que adelantará las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los involucrados.

Guarda de seguridad herido tras intentar evitar un hurto

En simultáneo, otro hecho armado se registró en el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá, donde un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego luego de intentar evitar un hurto.

De acuerdo con información preliminar, un delincuente le rapó la maleta a una persona y emprendió la huida a bordo de una motocicleta. El guarda de seguridad se percató de lo sucedido e intentó intervenir para evitar el robo.

En medio del hecho, el delincuente accionó un arma de fuego y lo dejó lesionado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece recibiendo atención médica.

En este caso el responsable también logró escapar impune. Entre tanto, la Policía Nacional adelanta labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable. Las autoridades también recolectan videos de cámaras de seguridad del sector, que podrían ayudar a identificar al agresor.

Ataque armado el día anterior en el norte de la ciudad

Los hechos ocurren un día después de otro ataque armado reportado en el norte de Bogotá. El 10 de marzo, un hombre resultó gravemente herido tras recibir cuatro disparos dentro de un establecimiento comercial en la calle 161 con carrera 19, en la localidad de Usaquén.

Según información preliminar, el ataque ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 p. m.. La víctima sufrió impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos y fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Las primeras versiones recogidas por las autoridades indican que un solo sujeto habría participado en el hecho, aunque esta hipótesis continúa siendo verificada. Hasta el momento no se reportan capturas y las autoridades adelantan la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, los tres hechos siguen sin capturas. Las autoridades buscan establecer las circunstancias de cada ataque y ubicar a los responsables.

