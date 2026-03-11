Sujeto quedó grabado pisando a una perrita en panadería de Chapinero, sería profesor

Indignación en redes por un video grabado en una panadería de Chapinero: un profesor universitario fue captado pisando a una perrita. Foto: Archivo particular

Un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas ha generado indignación entre usuarios y defensores de animales. En las imágenes se observa a un hombre que pisa la cola de una perrita dentro de una panadería en Chapinero, en Bogotá, aparentemente molesto porque el animal estaba ladrando mientras jugaba con sus dueños.

Según denuncias difundidas en redes, el hombre fue identificado como Luis Alfredo Rodríguez Valero, quien sería profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

#DESGRACIADO 😡 Sujeto llamado Luis Alfredo Rodríguez Valero, profesor de @UniversidadUNAD, quedó registrado en video cuando pisó la cola de una perrita en una panadería de Chapinero (Bogotá), supuestamente porque el animal ladró dentro del establecimiento jugando con sus dueños. pic.twitter.com/L4L8kKrFiL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 11, 2026

En el video, grabado por cámaras de seguridad del establecimiento, se observa el momento en que el sujeto se acerca al animal y le pisa la cola de manera deliberada, lo que provoca que la perrita reaccione con dolor y se retire del lugar.

El hecho habría ocurrido mientras el animal se encontraba en el establecimiento acompañado por sus dueños. De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, la perrita no estaba atacando ni representaba peligro, sino que estaba jugando dentro del local.

Tras la difusión de las imágenes, el caso ha provocado rechazo en redes sociales, donde usuarios piden que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas frente a posibles actos de maltrato animal.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del hombre señalado ni de la institución educativa con la que estaría vinculado.

