Publicidad

Home

Bogotá

Sujeto quedó grabado pisando a una perrita en panadería de Chapinero, sería profesor

Profesor universitario quedó grabado pisando deliberadamente a una perrita en Chapinero. Esto se sabe.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de marzo de 2026 - 04:21 p. m.
Indignación en redes por un video grabado en una panadería de Chapinero: un profesor universitario fue captado pisando a una perrita.
Indignación en redes por un video grabado en una panadería de Chapinero: un profesor universitario fue captado pisando a una perrita.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas ha generado indignación entre usuarios y defensores de animales. En las imágenes se observa a un hombre que pisa la cola de una perrita dentro de una panadería en Chapinero, en Bogotá, aparentemente molesto porque el animal estaba ladrando mientras jugaba con sus dueños.

Según denuncias difundidas en redes, el hombre fue identificado como Luis Alfredo Rodríguez Valero, quien sería profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

En el video, grabado por cámaras de seguridad del establecimiento, se observa el momento en que el sujeto se acerca al animal y le pisa la cola de manera deliberada, lo que provoca que la perrita reaccione con dolor y se retire del lugar.

Lea más: Capturan a hombre que acosó sexualmente a trabajadoras de laboratorio en Bogotá

El hecho habría ocurrido mientras el animal se encontraba en el establecimiento acompañado por sus dueños. De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, la perrita no estaba atacando ni representaba peligro, sino que estaba jugando dentro del local.

Tras la difusión de las imágenes, el caso ha provocado rechazo en redes sociales, donde usuarios piden que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas frente a posibles actos de maltrato animal.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del hombre señalado ni de la institución educativa con la que estaría vinculado.

Lea más: Más experiencia, pero menos empleo: el talento adulto que Bogotá no puede seguir ignorando

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Bogotá

Distrito

UNAD

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.