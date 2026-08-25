Ataque con arma de fuego en parqueadero de Rafael Uribe dejó un muerto y cuatro heridos

Las cámaras del parqueadero y las declaraciones de los sobrevivientes serán claves para identificar a los responsables. Foto: Redes Sociales

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Un grupo de personas que departía dentro de un parqueadero público del barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue atacado con armas de fuego. Una de las víctimas murió y otras cuatro, incluida una mujer, resultaron heridas. La Policía busca a los responsables y todavía investiga el motivo de la agresión.

El ataque ocurrió en el sur de Bogotá, donde varios hombres armados habrían ingresado al establecimiento y disparado contra las personas que se encontraban reunidas. Posteriormente, escaparon por el sector conocido como La Loma, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades.

Los cuatro lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que se encuentran fuera de peligro y continúan en proceso de recuperación.

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Las víctimas se encontraban reunidas dentro del parqueadero

La Policía señaló que las cinco personas estaban departiendo dentro del establecimiento cuando fueron sorprendidas por los disparos. En el lugar murió una de ellas, cuya identidad no había sido divulgada al cierre del reporte inicial.

Las autoridades tampoco han precisado la edad de las víctimas, la relación que existía entre ellas ni la hora exacta en la que ocurrió la balacera. Esa información hace parte de las verificaciones que adelantan los investigadores.

El parqueadero fue acordonado para permitir la inspección de la escena. Unidades de inteligencia y Policía Judicial recogieron casquillos, entrevistaron a posibles testigos y buscaron otros elementos que permitan establecer cuántas armas fueron empleadas.

Cámaras de seguridad podrían identificar a los atacantes

Los investigadores recopilan videos de las cámaras ubicadas dentro del parqueadero y en las vías cercanas. El material será utilizado para reconstruir la llegada de los responsables, establecer cuántos participaron y determinar el recorrido que siguieron durante la huida.

“Las unidades de investigación se encuentran haciendo el procedimiento de recolección de información y de videos que nos permitan llegar a los autores de este hecho delincuencial e igualmente determinar los motivos”, explicó el teniente coronel Flórez.

Hasta el momento no se han anunciado capturas, identificado públicamente a los agresores ni informado sobre la incautación de las armas empleadas.

El motivo del ataque sigue bajo investigación

El balance preliminar indica que a las víctimas no les habrían robado dinero ni pertenencias. A partir de este dato, los investigadores evalúan si se trató de un ataque dirigido. Sin embargo, aún no existe evidencia suficiente para establecer el móvil ni para presentar como confirmado un posible ajuste de cuentas.

Las declaraciones de los cuatro sobrevivientes serán determinantes para saber si conocían a los atacantes, habían recibido amenazas o identificaron alguna circunstancia previa relacionada con la agresión.

La Policía también deberá verificar si el establecimiento cumplía con las condiciones legales para funcionar como parqueadero y si dentro del lugar se desarrollaba alguna actividad diferente. Sobre estos asuntos no se había divulgado un pronunciamiento oficial.

Homicidios habían disminuido al comienzo de 2026

El ataque se conoce después de que el Distrito reportara una reducción del 12,5 % en los homicidios durante los primeros dos meses de 2026. La ciudad pasó de 176 casos entre enero y febrero de 2025 a 154 en el mismo periodo de este año, lo que representó 22 muertes menos, según el balance de la Alcaldía de Bogotá.

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