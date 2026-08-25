Explosión en Kennedy afectó seis viviendas: Policía analiza el elemento usado

Imagen de referencia Foto: Policía de Bogotá

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Una explosión derivada de un artefacto de pólvora negra se registró durante la madrugada de este martes 25 de agosto en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy. La detonación rompió los vidrios de al menos seis viviendas, aunque no se reportaron personas heridas. Las autoridades investigan qué elemento fue utilizado y cuál habría sido el motivo del hecho.

La explosión generó alarma entre los habitantes de este sector del suroccidente de Bogotá. Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Metropolitana acudieron al lugar para asegurar la zona, inspeccionar los daños y comenzar la recolección de información.

El balance preliminar indica que las afectaciones se concentraron en los ventanales de las viviendas cercanas al punto de la detonación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños estructurales, evacuaciones o personas trasladadas a centros médicos.

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Policía aún no confirma qué elemento detonó en El Amparo

Aunque los primeros reportes describieron el objeto como un artefacto explosivo, la Policía se refirió inicialmente a un “elemento desconocido”. Tras el evento, un equipo técnico quedó encargado de analizar los residuos encontrados para establecer su composición y determinar el mecanismo de activación.

El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las verificaciones buscan determinar tanto las características del elemento como las circunstancias que rodearon su detonación.

La información disponible hasta la mañana de este martes no establecía si el objeto fue dejado en el lugar, lanzado desde otro punto o manipulado momentos antes de explotar.

Tampoco existe, por ahora, una versión oficial que relacione el episodio con una extorsión, una amenaza previa o la actuación de alguna organización delincuencial. El móvil continúa bajo investigación.

Revisan cámaras para identificar a los responsables

Personal de Policía Judicial comenzó a recoger testimonios entre residentes y posibles testigos. Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad instaladas en el barrio y sus alrededores con el propósito de reconstruir los momentos anteriores y posteriores a la explosión.

Las grabaciones podrían permitir establecer cuántas personas participaron, cómo llegaron al sector y qué ruta utilizaron para retirarse. Al cierre del reporte preliminar no se habían anunciado capturas ni se había divulgado la descripción de algún sospechoso.

Las autoridades tampoco habían precisado la dirección exacta de la detonación ni la hora en la que ocurrió. El hecho se produjo durante las primeras horas del martes en una zona residencial de El Amparo.

El antecedente de otra explosión en El Amparo

El sector ya había sido escenario de un episodio similar. El 15 de julio de 2024 se presentó una explosión en vía pública que dejó daños en varias viviendas y tampoco causó personas lesionadas. En aquella ocasión, el caso fue conocido por las autoridades después de una llamada ciudadana a la Línea de Emergencias 123.

La existencia de ese antecedente no permite establecer, con la información disponible, una relación entre ambos hechos. Esa eventual conexión tendría que ser determinada por los investigadores a partir de las evidencias técnicas y judiciales.

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