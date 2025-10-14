Ataque activistas venezolanos: uno de los sicarios dejó su cédula cuando escapó

Uno de los sicarios ya está plenamente identificado por las autoridades, pues dejó su documento de identidad cuando escapó del vehículo. Foto: Redes sociales

Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Luis Alejandro Peche, consultor político, se encuentran en la Clínica Reina Sofía luego de sufrir un ataque sicarial al mediodía del lunes festivo, cuando esperaban un transporte frente a un edificio residencial del barrio Cedritos.

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país (...) Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”, dijo Peche en X.

Tras el atentado, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un plan candado, logrando interceptar el vehículo donde huían los delincuentes y quienes lo dejaron abandonado en la localidad de Suba para luego escapar. En su interior, uno de los agresores dejó su documento de identidad, pieza clave para la investigación que adelantan las autoridades.

Mientras tanto, Yendri Omar Velásquez se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras ser sometido a dos cirugías. Por su parte, Luis Alejandro Peche, continúa bajo observación médica, pues dos de las balas están alojadas en sus piernas y requerirá de una intervención quirúrgica.

Los dos activistas de nacionalidad venezolana se encontraban bajo la figura de refugiados desde el 2024, perseguidos por el Gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el móvil del doble intento de homicidio, las autoridades no se han pronunciado oficialmente.

El presidente Gustavo Petro, rechazó el ataque y señaló que la Unidad Nacional de Protección, ampliará el esquema de los jóvenes.

Mientras tanto, la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, pidió “a las autoridades colombianas y al Gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia”.

