Galán exige investigar ataque a líderes venezolanos refugiados en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió una investigación urgente y exhaustiva tras el ataque armado contra dos líderes venezolanos de derechos humanos, ocurrido al mediodía de este lunes en el norte de la ciudad.

Las víctimas, Yendri Omar Velásquez Rodríguez y Luis Alejandro Peche Arteaga, este último miembro de Amnistía Internacional, fueron heridos con arma de fuego y trasladados a una clínica Reina Sofía, a donde ingresaron en condición estable.

Ambos hombres habían llegado a Colombia en 2024, tras abandonar Venezuela por persecución política y solicitar refugio al Estado colombiano.

“En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes huyen de la persecución política. Solicito a la Fiscalía una investigación rápida que identifique a los agresores y los riesgos que enfrentan otros refugiados en el país”, señaló Galán.

¿Cómo ocurrió el atentado?

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la recolección de información y material probatorio para ubicar a los responsables del ataque. Según el reporte oficial, el atentado ocurrió hacia las 12:00 p.m. en el sector de Cedritos, norte de Bogotá, cuando tres hombres no identificados se acercaron en un vehículo gris a los dos líderes venezolanos y les dispararon en las piernas antes de huir del lugar.

Horas después, las autoridades activaron un plan candado y hallaron el vehículo abandonado en una calle residencial de la localidad de Suba. Dentro del automotor, los patrulleros encontraron dos armas de fuego ocultas en una maleta, presuntamente usadas en el atentado, además de dos proveedores de munición que ahora forman parte del material probatorio en la investigación.

Reacciones

Junto al alcalde Galán, el presidente Gustavo Petro también condenó el atentado y pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las medidas de seguridad de los activistas.

Por su parte, el alcalde de Bogotásolicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar una respuesta institucional que garantice protección efectiva a líderes y defensores de derechos humanos que buscan refugio en Colombia.

“Colombia debe ser un país que acoge y protege, no un lugar donde los perseguidos sigan corriendo peligro”, puntualizó el alcalde.

El atentado contra Velásquez y Peche ha generado rechazo de organismos internacionales y organizaciones sociales que pidieron al Gobierno reforzar las garantías de seguridad para las personas refugiadas en el país.

