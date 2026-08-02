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Ataque sicarial en Fusagasugá: mujer se interpuso para proteger a su pareja y ambos murieron

Un sujeto ingresó al bar y disparó un hombre, una joven que iba con él se interpuso. Ambos murieron momentos después en un centro asistencial del municipio.

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Redacción Bogotá
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02 de agosto de 2026 - 11:20 p. m.
Una mujer y un hombre fueron asesinados en un bar de Fusagasugá.
Una mujer y un hombre fueron asesinados en un bar de Fusagasugá.
Foto: Archivo Particular
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Como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García fueron identificadas las dos víctimas mortales de un ataque sicarial en Fusagasugá. Autoridades capturaron a los presuntos atacantes.

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El hecho ocurrió en un bar del municipio, ubicado en el centro de Fusagasugá, sobre las 9:00 p.m. del sábado 1 de agosto y quedó grabado en videos de seguridad.

Cámaras captaron el ataque

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento han salido a la luz en redes sociales, dejando en evidencia la crudeza del hecho.

En ellas se observar al sicario, con un casco de motocicleta, ingresar al bar y acercarse a un grupo de personas. En ese instante desenfundó un arma, acción de la cual se percató Karen Vanessa, quien antes de ser impactada, trató de cubrir a su pareja para salvarle la vida.

En respuesta, el sicario no solo disparó contra la joven, sino siguió disparando hasta impactar en su objetivo. Otros comensales del lugar lanzaron sillas contra el asesino antes de que este intentara huir.

Autoridades informaron de la captura del sicario que aparece en el video. Este habría intentado escapar sobre la Avenida Las Palmas. Con este resultado, se espera avanzar en el esclarecimiento de este hecho que conmocionó al municipio de Fusagasugá.

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