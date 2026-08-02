Niña podría perder una extremidad tras choque de camión contra vivienda en Soacha

Una falla mecánica y la falta de licencia del conductor marcaron el grave accidente ocurrido en Soacha. Foto: Archivo particular

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Un grave siniestro vial se registró sobre las 11:50 de la mañana del pasado viernes 31 de julio en el barrio Divino Niño Bajo, en Soacha (Cundinamarca), luego de que un camión, al parecer por una falla en el sistema de frenos, terminara impactando una vivienda y atropellando a varias personas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Soacha, el vehículo se desplazaba por una vía con pendiente cuando presentó una aparente falla mecánica en los frenos. Posteriormente, el automotor se fue en reversa e impactó contra la fachada de una vivienda, donde se encontraban transitando las víctimas.

Como consecuencia del choque, cuatro menores de edad y un adulto resultaron lesionados.

Los organismos de emergencia atendieron la situación en el lugar y posteriormente trasladaron a los cinco heridos al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde reciben atención médica especializada.

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Preocupación por niña de 5 años

Uno de los casos que más preocupa es el de una niña de cinco años, quien presenta graves lesiones y será sometida a una intervención quirúrgica. Según la información conocida hasta el momento, existe el riesgo de que deba ser amputada una de sus extremidades debido a la gravedad de las heridas.

Las imágenes del lugar muestran que el fuerte impacto destruyó gran parte de la fachada de la vivienda.

Conductor no tenía licencia

Durante la atención del siniestro, agentes de tránsito realizaron las verificaciones correspondientes y establecieron que el conductor no contaba con licencia de conducción.

Además, las autoridades impusieron dos comparendos:

D01 , por conducir un vehículo sin haber obtenido licencia de conducción.

C35, por las fallas mecánicas evidenciadas en el sistema de frenos del camión.

La Secretaría de Movilidad expresó su solidaridad con las personas lesionadas y sus familias, especialmente con los menores afectados, e hizo un llamado a los conductores para verificar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de salir a las vías y cumplir con toda la documentación exigida por la ley.

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