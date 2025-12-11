Ataques sistemáticos estarían detrás de fallos semafóricos en Bosa y Kennedy

Los dispositivos electrónicos que regulan la energía y las configuraciones de los semáforos están siendo hurtados en las dos localidades. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

No cesan los ataques contra la semaforización en Bogotá. Especialmente, en las localidades de Kennedy y Bosa, en donde el caos en calles intermedias de las localidades atraviesan complicaciones de movilidad y flujo significativas a causa de 48 intersecciones semafóricas dañadas.

A pesar de la advertencia que lanzó la Secretaría de Movilidad sobre los daños ocurridos a los semáforos por cuenta de personas inescrupulosas que se están robando piezas electrónicas de los semáforos, los ataques contra estos artefactos continuó en las últimas horas.

Así lo confirmó la propia secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, quien aseguró que solo en la noche del 10 de diciembre tres intersecciones fueron atacadas, a pesar de que el equipo de la secretaria había alcanzado a recuperar doce en 24 horas.

Ataques sistemáticos

Pero incluso, en medio de este flagelo, hay una palabra todavía más delicada, la cual reside en posibles ataques sistemáticos contra los semáforos.

Así lo denunció el concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque, quien prendió las alarmas sobre una presunta operación coordinada para dañar la red semafórica del occidente de Bogotá.

Según el cabildante, en los últimos dos meses se han registrado 181 actos de vandalismo, que incluyen el robo de 287 módulos esenciales para el funcionamiento de los cruces. El saldo es preocupante: 38 intersecciones semafóricas están hoy sin operar en dos de las localidades más congestionadas de la ciudad.

Pero incluso, Araque va más allá e insiste en que esto no es delincuencia ocasional ni un par de oportunistas buscando cables y circuitos para revender. Para él, este tipo de incidentes podrían ataques premeditados, organizados y reiterativos, hechos que elevan el riesgo para peatones, motociclistas y conductores.

“Lo que deben establecer las autoridades es quiénes están detrás de estos ataques y con qué objetivo”, afirmó. Y añadió que en un solo día la Secretaría de Movilidad reportó 15 robos simultáneos, lo que, a su juicio, abre la puerta a pensar en una organización especializada.

De momento, la Secretaría anunció que nuevas unidades de Policía Metropolitana y agentes de tránsito se están movilizando a los puntos críticos para hacer vigilancia permanente en los semáforos para evitar nuevas intersecciones dañadas.

