Fiscalía busca a mujer señalada como determinadora del homicidio de Jaime Moreno

Las autoridades continúan con las pesquisas y diligencias judiciales que permitan impartir justicia en el homicidio de Jaime Moreno, el joven universitario de 20 años que fue asesinado a golpes a la salida de un bar, la madrugada del 31 de octubre. En medio de esa búsqueda, se conoció un nuevo hito de la investigación, el cual agregó un nuevo presunto responsable en el crimen de Moreno.

En las últimas horas, un juzgado de Bogotá emitió una orden de captura contra Paola Fernández, la mujer señalada de ser la determinadora del crimen, tras el análisis del material que la Fiscalía presentó en torno a la agresión ocurrida la madrugada de Halloween.

Fernández, que la madrugada en la cual ocurrieron los hechos tenía un disfraz de color azul, habría tenido un rol clave al influir en las acciones de los agresores, lo que la convierte en figura central dentro del proceso penal.

Aunque en la captura inicial, tras el homicidio de Moreno, Fernández fue detenida junto a Juan Carlos Suárez y otra mujer, las autoridades la dejaron en libertad por la falta de pruebas que hubo en su momento para vincularla al proceso.

Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, las audiencias en contra de los detenidos por el crimen (Juan Carlos Suárez y Ricardo González) han establecido que la mujer sí tuvo participación directa en el crimen, al presuntamente instigar a Suárez para que golpeara a la víctima.

En esas diligencias, la Fiscalía reconstruyó, una y otra vez, los momentos en los que ambos (Suárez y González) habrían atacado a Moreno hasta causarle la muerte. Bajo esta misma línea, tras escudriñar los testimonios de los testigos del crimen, apareció la figura de la mujer del vestido azul, descrita por múltiples personas como alguien que habría instigado la golpiza con frases de aliento y referencias a movimientos de combate.

En los testimonios escuchados en las audiencias y que posteriormente documentó El Espectador, esas expresiones podrían encajar en la figura del determinador, prevista en el artículo 30 del Código Penal. De ahí, que es justamente bajo ese marco que ahora la justicia emitió una orden de captura formal y busca a Paola Fernández, a quien se le atribuiría ese rol dentro de los hechos.

De momento, se desconoce la ubicación de la mujer, y ha trascendido que las autoridades están solicitando toda la información sobre ella para dar con su paradero, e incluso establecer si alcanzó a salir del país tras ser liberada en la primera captura.

