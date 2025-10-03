Logo El Espectador
Transmilenio anunció el cierre de algunas estaciones el próximo 12 de octubre

Para esos días, el equipo de atención en vía del sistema de transporte orientará e informará a los usuarios de las rutas alternas.

Redacción Bogotá
03 de octubre de 2025 - 06:34 p. m.
Movilidad en Bogotá
Foto: Óscar Pérez
Debido a los avances en las obras de renovación de la Calle 13, que incluyen la implosión de puentes vehiculares en el sector de la Avenida de Las Américas con carrera 50, dos estaciones de TransMilenio estarán fuera de servicio el próximo domingo 12 de octubre.

Las estaciones afectadas serán:

  • Distrito Grafiti: cerrada entre las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m.
  • Puente Aranda: cerrada entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

No obstante, las autoridades señalaron que si los trabajos de remoción de escombros finalizan antes de lo previsto, se podría habilitar el servicio en ambas estaciones de forma anticipada.

Rutas que omitirán paradas

Durante el cierre temporal, los siguientes servicios no realizarán parada en las estaciones mencionadas:

  • Servicios troncales: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23
  • Ruta Fácil: 5

El resto de estaciones y rutas de la troncal Américas funcionarán con normalidad.

Retornos temporales de rutas

Para garantizar la operación del sistema, se habilitarán retornos en puntos cercanos:

  • Retorno al oriente: estación Carrera 43 – COMAPAN
  • Retorno al occidente: estación Pradera – Plaza Central

TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus trayectos con anticipación y estar atentos a la señalización y a las indicaciones del personal en vía

Redacción Bogotá

