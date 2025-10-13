Atentado en CAI Santo Domingo Bogotá: ofrecen $20 millones por información clave

Así quedó la fachada del CAI tras la explosión del artefacto explosivo, que estaba cargado de esquirlas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche del domingo 12 de octubre, un artefacto explosivo tipo granada fue lanzado contra el CAI Santo Domingo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, sin causar víctimas mortales ni heridos, pero generó daños menores en vidrios y estructuras del lugar.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, a las 7:00 p.m. un sujeto desconocido arrojó el explosivo hacia las instalaciones del CAI. Las detonaciones produjeron esquirlas que impactaron los ventanales y algunos muros internos.

Más información sobre Bogotá: Bogotá, arte y KY como escuela y la lucha diaria de los artistas callejeros.

“El artefacto causó unas esquirlas a los vidrios del CAI sin causar daños mayores ni afectar al personal”, explicó el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el atentado y anunció medidas urgentes: incrementar la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en sectores de El Paraíso y Ciudad Bolívar, con apoyo de la Brigada XIII del Ejército Nacional.

Además, la Policía abrió una investigación con inteligencia institucional para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque. Por esta razón, se ofrece una recompensa de hasta COP $20 millones por información que conduzca a capturas.

Las autoridades adelantan inspecciones en cámaras cercanas, entrevistas a testigos y análisis forense del explosivo. El Distrito y la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos a la línea 123, como parte de la estrategia de desmantelamiento de estructuras delictivas.

Le puede interesar: Condenan mujer que drogaba hombres con medicamentos veterinarios para hurtarlos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.