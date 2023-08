Motociclista atropelló a pareja de adultos mayores y huyó, en vez de auxiliarlos

Aparentemente, las dos víctimas serían parientes. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images/iStockphoto

Tomando precauciones e, incluso, apoyándose el uno al otro, una pareja de adultos mayores intentó cruzar la calle, en un barrio de Engativá. En las imágenes, de una cámara de seguridad del sector, se aprecia como esperan unos minutos para hacer el recorrido. Sin embargo, antes de alcanzar la otra orilla, un domiciliario, que iba en una moto a toda velocidad, los atropelló. Los ancianos no alcanzaron a reaccionar.

Ante la situación, los vecinos y testigos del aparatoso accidente no dudaron en acudir para auxiliar a la pareja. Algo, que no contempló el responsable del siniestro, quien, en vez de sumarse al apoyo o esperar la asistencia médica, aprovechó la confusión para huir discretamente en otra moto, que pasó por el sector. No le importaron ni las víctimas, ni dejar tirada su moto y sus documentos.

Fueron minutos de angustia, mientras llegaba la ambulancia. Pero la angustia se transformó en indignación, cuando supieron que, a pesar de que a 10 minutos del lugar del accidente está el hospital de Engativá, la tripulación del vehículo de emergencia decidió llevarlos hasta el hospital de Fontibón.

Así lo denunció Sara Rodríguez, la hija de la mujer, de 79 años, y el hombre, de 81, víctimas del siniestro vial. “Mi mamá entró en triage 1, que era reanimación. Los llevaron muy lejos, sabiendo que cerca de su casa está el hospital de Engativá”, explicó.

Por el momento, la mujer se encuentra en UCI, debido a la gravedad de sus heridas. El hombre, por su parte, solo presenta alteraciones en su memoria. Las autoridades tienen en su poder la moto involucrada en el accidente y los documentos del conductor, que dejó abandonados en el sitio del accidente. Con estos dos elementos, esperan localizarlo para que responda.

