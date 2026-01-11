Atroz denuncia de maltrato animal en Bogotá: investigan caso de perra incinerada Suba

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del barrio Santa Cecilia el jueves 8 de enero de 2026. Foto: IDPYBA

En las últimas horas, el Instituto de Bienestar y Protección animal de Bogotá denunció un grave caso de violencia contra una perra en el noroccidente de la ciudad que da cuenta de la saña y la crueldad con la que algunas personas continúan tratando a múltiples especies.

De acuerdo con la denuncia, en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Suba, autoridades y rescatistas investigan la incineración de una perra, un hecho que, según la comunidad, no sería aislado.

¿Qué se sabe?

El caso se conoció el viernes 9 de enero, luego de que ciudadanos alertaran a rescatistas del Instituto sobre la presencia del cuerpo de un animal de compañía que habría sido quemado. A partir de esa información, se activó un operativo conjunto con el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Fiscalía y la Policía.

Durante la diligencia se realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia y avanzar en la investigación penal. De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una canina hembra, mestiza y aparentemente joven, cuyo cuerpo fue hallado completamente incinerado. Los hechos habrían ocurrido el jueves 8 de enero, según versiones recogidas entre vecinos del sector.

La comunidad del barrio Santa Cecilia también advirtió que en la zona se han presentado otros episodios de violencia contra animales, lo que llevó a las autoridades a recopilar testimonios e información que podría vincular este caso con hechos similares ocurridos recientemente.

La investigación quedó en manos del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación. El IDPYBA anunció que presentará la denuncia formal y asumirá la representación jurídica del animal víctima, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer responsabilidades.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes del sector para que aporten cualquier información que permita identificar al responsable o responsables. Los datos pueden ser suministrados a través de los canales del sitio web del instituto o en las instalaciones de un CAI, con el fin de fortalecer el proceso investigativo.

“Desde IDPYBA rechazamos contundentemente cualquier acto de maltrato animal y acompañaremos paso a paso el proceso en búsqueda del presunto responsable del hecho”.

El caso vuelve prender las alarmas por los actos de crueldad contra animales en la ciudad, que lamentablemente no son pocos, y la necesidad imperante de que estos hechos no queden en la impunidad. Mientras se esperan los resultados de la necropsia, las entidades involucradas mantienen el seguimiento al caso y no descartan que haya más animales afectados por los causantes de este repusibale hecho.

