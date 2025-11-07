Defensa de Juan Carlos Suárez pide casa por cárcel

Resume e infórmame rápido

La diligencia, citada para decidir si Suárez será enviado a prisión preventiva, terminó aplazada por el relevo del fiscal y del abogado del procesado. No obstante, el ente acusador reiteró que se trató de un homicidio doloso agravado, cometido con sevicia y sin justificación, pues no hay pruebas del supuesto acoso dentro del bar que los agresores alegaron.

La audiencia se reanudará este viernes 7 de noviembre a las 8:30 a.m. en los juzgados de Paloquemao. La familia de la víctima confía en que el juez imponga medida intramural, al considerar que hay riesgo de fuga y gravedad en los hechos.

El defensor también cuestionó la forma en que la Fiscalía equiparó el impacto de los golpes de ambos agresores y dijo que el dictamen médico-legal no demuestra que la muerte haya sido consecuencia directa de las acciones de su cliente. En ese sentido, pidió que se reconozca la diferencia en la participación de Suárez y se le permita enfrentar el proceso en libertad o, de manera subsidiaria, con detención domiciliaria.

Incluso, el abogado, citó apartes de entrevistas de los testigos, indicando que algunos habían manifestado que “los golpes no fueron tan duros. Agregó que los golpes atribuidos a Suárez fueron menos y de menor intensidad, por lo que no puede asumirse que su conducta haya sido determinante en el desenlace fatal.

Uno de los abogados de Suárez aseguró que los agresores, entre ellos Suárez como imputado por homicidio agravado, no tenían la intención de matar a Jaime Esteban Moreno. “No se aprecia en las entrevistas o en los videos, no haya acuerdo previo para que los dos agresores se dirigieran a una acción de matar”.

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, procesado por homicidio agravado, sustentó sus argumentos. La pretensión principal versó sobre la solicitud de la defensa: la no imposición de medida de aseguramiento, en su lugar los dos abogados pidieron casa por cárcel.

El argumento se centró en que la Fiscalía no logró demostrar la “inferencia razonable” para sustentar la medida de aseguramiento en cárcel para Suárez.

Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el homicidio del estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, compareció este jueves por tercera vez ante un juez, su presunto cómplice seguía prófugo. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló nuevos detalles del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre, cuando Moreno fue atacado a golpes tras salir de una fiesta de disfraces en el bar Before Club, en la avenida Caracas con calle 63.

