Aún hay tiempo: semana clave para matricular a estudiantes en colegios distritales de Bogotá

Colegio Distrital Guillermo León Valencia. Foto: Secretaría de Educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si estuvo fuera de la ciudad, se le pasó la fecha o no logró completar el trámite de matrícula a tiempo, aún puede matricular a sus hijos o menores a cargo en los colegios distritales de Bogotá. Esta semana es clave dentro del proceso de asignación de cupos para el año escolar 2026 y concentra la atención para quienes siguen buscando una solución.

Le puede interesar: La promesa de nuevos buses eléctricos que no pudo frenar el alza del pasaje de Transmilenio

El calendario

Desde el 13 de enero, la atención se restableció en las Direcciones Locales de Educación (DLE) en sus horarios habituales y bajo la modalidad de cita previa. Un día después, a partir del 14 de enero, las familias también pueden acercarse directamente a cualquiera de los 412 colegios distritales con los que cuenta la ciudad, de acuerdo con los horarios definidos por cada institución.

Para evitar filas y contratiempos, la Secretaría de Educación habilitó una plataforma exclusiva para el agendamiento de citas. El trámite debe realizarse en línea y es obligatorio para ser atendido en las Direcciones Locales de Educación. Las agendas estarán disponibles hasta agotar los cupos.

El proceso

El proceso comienza ingresando al portal de agendamiento, al cual puede acceder a través de este enlace, una vez allí, deben seleccionar la opción “Solicitar cita”, diligenciar la información del estudiante y elegir la categoría “Semana de Atención Masiva de Novedades”. Luego, se debe escoger el punto de atención, el trámite relacionado con matrículas o movilidad y confirmar la fecha y hora disponibles.

Una vez asignado el cupo escolar, es fundamental actuar con rapidez. Las familias cuentan con cinco días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado. Si este paso no se completa dentro del plazo establecido, el cupo se libera y será asignado a otro estudiante.

Por esta razón, la Secretaría de Educación recomienda tener con anticipación los documentos requeridos y verificar los horarios de atención de cada institución educativa. También insiste en que toda la información oficial debe consultarse únicamente a través de los canales institucionales, para evitar confusiones o trámites innecesarios.

Este momento del calendario es decisivo para garantizar que los estudiantes inicien el año escolar sin retrasos. Para las familias que aún no han logrado asegurar un cupo, esta semana representa la principal oportunidad para completar el proceso y evitar que el inicio de clases se convierta en una carrera de última hora.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.