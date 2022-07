¿Autolesión o robo? Qué pasó con el niño que sufrió un disparo en la cabeza en Bosa

(Imagen de referencia) El menor se encuentra bajo observación médica en el Hospital de Kennedy, en el sur de Bogotá. Foto: José Vargas

El pasado 30 de junio se conoció el trágico caso de un niño, de ocho años, que sufrió un disparo en la cabeza con arma de fuego y quien en este momento se encuentra con un diagnóstico de muerte cerebral, en el Hospital de Kennedy. De acuerdo con un informe policial, conocido por El Espectador, los hechos se presentaron pasadas las 9:00 p.m. de este jueves, en el barrio Villa Javier, de la localidad de Bosa, cuando el niño estaba en la tienda de su papá, sitio en el que también residía, ya que allí había un apartaestudio.

Allí, tras salir un momento, el padre del menor encontró a su hijo tendido en el suelo del baño, rodeado de sangre. Debido a la gravedad de la escena, el hombre le pidió ayuda a los vecinos, quienes aseguraron no haber escuchado el impacto de bala, por lo que él creyó que se había tratado de un golpe. Luego de ser remitido al hospital en el sur de Bogotá, el personal del centro médico le indico que el menor tenía una herida de bala en la cabeza, con orificio de entrada y salida. “Yo lloré, me tiré al piso, no sabía qué hacer. Parecía que fuera una pesadilla”, manifestó el hombre a Noticias Caracol.

Por el momento, existen más incertidumbres que claridades, sobre lo que pudo haberle ocurrido al menor. En ese sentido, investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía manejan dos hipótesis del caso, que tiene conmocionado a la comunidad del sector.

En primer lugar, las autoridades indagan sobre una posible autolesión, ante una posible manipulación del niño de un arma de fuego dentro del establecimiento. Sin embargo, esta versión no fue aceptada por el padre del niño, quien aseguró que no tenía armas de fuego en la tienda.

Otra línea apunta a la entrada de varios hombres al conjunto residencial, entre las 9:00 y 11:00 de la mañana, en lo que sería un presunto robo. Frente a esto, se reportó que de la tienda desapareció una caja de galletas, donde se escondía el dinero.

Otro elemento que fue resaltado por las autoridades, es que la escena del crimen habría sido manipulada por un tercero y, de acuerdo con el padre de la víctima, se trata de una vecina del sector que, sin avisar, limpió la sangre del menor del piso.

Por el momento, el menor de edad continúa bajo observación médica, sin presentar mejoría. Por su parte, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del trágico desenlace, en este sector de la localidad de Bosa.

