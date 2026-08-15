Autopista Norte: ANLA da luz verde a las obras tras nuevos requerimientos ambientales

Bogotá Autonorte Ampliación Foto: Sebastián López Ramírez

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La ampliación y mejoramiento de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245 no tiene reversa. Con un nuevo espaldarazo de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), el consorcio Accesos Norte II podrá adelantar trabajos preliminares de construcción.

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La obra busca ampliar la vía de seis a doce carriles, lo que permitiría mejorar la capacidad del corredor y reducir los tiempos de viaje para quienes se movilizan entre Bogotá y la Sabana.

Licenciamiento y nuevos requerimientos

La licencia ambiental había sido otorgada en enero de este año y el 6 de abril se había suscrito el acta de inicio de la etapa de construcción para las unidades funcionales del proyecto.

No obstante, la ANLA había hecho unos últimos requerimientos relacionados con el estudio de movilidad, los modelos de conectividad, las condiciones de la franja condicionada y los planes de manejo, seguimiento y monitoreo ambiental.

¿Cómo será la intervención?

Son cerca de 17,96 kilómetros para mejorar la conexión de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca y descongestionar este corredor.

Entre las obras previstas están dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235, además de intervenciones sobre los carriles existentes.

El proyecto también incluye nuevos andenes y ciclorrutas en ambos costados de la Autopista Norte, carriles de adelantamiento para Transilenio en las estaciones proyectadas y retornos a desnivel en las calles 235 y 242. También contempla los estudios y diseños para una futura intersección en la calle 201.

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